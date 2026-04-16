Câți bani primesc partidele de la stat în aprilie. PSD sare de milionul de euro

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat pe site-ul instituției valoarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și virate în contul fiecărui partid politic în luna aprilie 2026. Toate partidele vor încasa banii în 8 aprilie. Suma totală împărțită de opt partide este de 15.469.735 de lei.

Subvențiile se acordă către partide în funcție de procentul de voturi obținute la Alegerile Parlamentare, proporțional. Totodată, mișcările politice neparlamentare pot obține bani de la buget pentru voturile de la Alegerile Locale, dacă au peste 50 de consilieri generali sau județeni, conform banipartide.ro. Banii sunt acordați în funcție de bugetul anual alocat pentru partide

Câți bani încasează fiecare partid:

Partidul Social Democrat: 5.132.729 lei

Alianța pentru Unirea Românilor: 3.035.063 lei

Partidul Național Liberal: 2.794.434 lei

Uniunea Salvați România: 1.983.467 lei

Partidul SOS România: 1.319.376 lei

Partidul Oamenilor Tineri: 1.063.093 lei

Partidul Mișcarea Populară: 72.618 lei

Forța Dreptei: 68.955 lei

Partidele vor primi 209 milioane de lei în 2026, cea mai mică sumă din 2019 încoace. Chiar și așa, finanțarea este de 26 de ori mai mare decât în 2008, primul an în care a fost aplicată legea finanțării partidelor politice.

Banii pentru partide din 2008 până în 2015

2008 – 8,1 milioane de lei

2009 – 7 milioane de lei

2010 – 5,9 milioane de lei

2011 – 6 milioane de lei

2012 – 6,2 milioane de lei

2013 – 6,1 milioane de lei

2014 – 6,1 milioane de lei

2015 – 6,8 milioane de lei

Din 2016, banii pentru partide au început să fie mai mulți. 14,5 milioane de lei, dublu față de 2009. În 2017, suma s-a dublat iar, a ajuns la 30 de milioane de lei.

2016 – 14,5 milioane de lei

2017 – 30 de milioane de lei

Marele salt al banilor pentru partide

Adevăratul salt spectaculos a fost în 2018, când banii pentru partide au ajuns la niveluri colosale față de 2008. De peste 20 de ori mai mult au primit formațiunile politice în 2018 față de primul an în care au încasat subvenție.

2018 – 170,3 milioane de lei

2019 – 254,6 de milioane de lei

2020 – 252,9 milioane de lei

2021 – 234, 5 milioane de lei

2022 – 233,8 milioane de lei

2023 – 227 de milioane de lei

2024 – 386 de milioane de lei

În 2025, odată cu austeritatea impusă de deficitul enorm, opinia publică a insistat și pe diminuarea banilor pentru partide. Liderii politici s-au lăsat cu greu convinși să taie și de la ei. Astfel, față de suma inițial alocată de 284 de milioane de lei, la rectificarea din octombrie au rămas doar 232 de milioane de lei.

În 2026, guvernul a aplicat promisiunea de a tăia 10% din execuția bugetară. Așa s-a ajuns la 209 milioane de lei. 54% practic din suma primită în anul electoral 2024.

2025 – 232 de milioane de lei

2026 – 209,2 milioane de lei

Pe ce s-au cheltuit banii partidelor în 2025

Cele mai mari sume se duc pe propagandă și publicitate. Să luăm exemplu anului 2025. Potrivit Expert Forum, cele opt partide au primit subvenții în valoare de 232 milioane de lei.

„În 2025, partidele au cheltuit 244 milioane de milioane de lei. Majoritatea banilor cheltuiți provin de la PSD – 97 de milioane de lei, AUR – 39,9 de milioane și PNL 41 de milioane de lei. USR a cheltuit 37,4 de milioane de lei. SOS România a cheltuit 16,8 milioane de lei, iar POT 8,5 milioane de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (117 de milioane de lei, 48%), personal (27 mil. de lei, 11%) și investiții in bunuri mobile și imobile (aproape 22 milioane de lei, 9%). Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 13 milioane de lei, iar pentru consultanță politică 11 milioane de lei.”