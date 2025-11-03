BNS își exprimă profunda indignare față de acest eveniment, arătând totodată că astfel de comportamente ”sunt inadmisibile și contravin valorilor fundamentale ale unei societăți care respectă munca, demnitatea și drepturile omului”.

”Astfel de comportamente sunt inadmisibile și contravin valorilor fundamentale ale unei societăți care respectă munca, demnitatea și drepturile omului. BNS dezaprobă cu fermitate orice formă de agresiune la adresa lucrătorilor — fie ei români sau străini — și atrage atenția că munca trebuie respectată, indiferent de domeniu sau de forma contractuală”, arată în mesaj BNS.

BNS precizează că oferă asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență pentru toți lucrătorii din economia digitală (livratori, șoferi, colaboratori ai platformelor) și atrage atenția că ”din păcate, nu este primul caz de acest fel, iar aceste recidive ne îngrijorează profund”.

În sprijinul acestor categorii profesionale, BNS a constituit deja Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD) — o structură dedicată celor care activează prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele similare.

SLPD are ca obiective principale:

apărarea membrilor în fața platformelor și intermediarilor;

clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme;

promovarea unor reglementări fiscale și sociale corecte ;

; asigurarea accesului la sănătate, pensii, șomaj și concedii medicale ;

; inițierea negocierilor colective la nivel de platformă;

la nivel de platformă; reprezentarea lucrătorilor în dialogul social și instituțional cu Guvernul și ministerele;

cu Guvernul și ministerele; dezvoltarea unor beneficii colective, precum pachete de asigurări sau acorduri avantajoase cu lanțuri de benzinării.

Cei care aleg să devină membri ai SLPD vor beneficia de reprezentare, sprijin și protecție în fața platformelor și a autorităților, dar și de o voce comună în lupta pentru condiții de muncă echitabile și demne. BNS solicit încă o data respect pentru muncă și zero toleranță pentru violență!

Un livrator străin a fost agresat în orașul Popeşti-Leordeni din Ilfov, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Tânărul a sunat la 112, iar Poliţia a deschis dosar penal. Incidentul a avut loc pe 1 noiembrie 2025, în jurul orei 15:45, pe strada Drumul Fermei din Popești-Leordeni.