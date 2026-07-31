Ce ai voie să mănânci după extracția măselelor de minte. Alimentele recomandate și cele care trebuie evitate

Recuperarea după extracția măselelor de minte depinde nu doar de respectarea indicațiilor medicului, ci și de alimentația din primele zile după intervenție. Specialiștii recomandă consumul unor alimente moi și ușor de înghițit, care nu solicită zona operată și contribuie la o vindecare mai rapidă, sursa clevelandclinic.org.

Extracția măselelor de minte

În primele trei până la șapte zile după intervenție, meniul ar trebui să fie alcătuit din preparate cu textură fină și temperatură moderată sau rece. Printre cele mai indicate alimente se numără iaurtul, piureul de mere, bananele pasate, piureul de cartofi, supele cremă, ouăle jumări moi, fulgii de ovăz bine fierți, pastele foarte bine gătite și peștele cu carne fragedă, consumat după primele zile de recuperare. Înghețata simplă și smoothie-urile consumate cu lingurița, nu prin pai, pot ajuta la calmarea disconfortului.

Medicii explică faptul că aceste alimente reduc riscul de iritare a plăgii și permit formarea și menținerea cheagului de sânge care protejează locul extracției. Dacă acesta este dislocat, poate apărea o complicație dureroasă cunoscută sub numele de „alveolită uscată” (dry socket), care întârzie vindecarea.

Ceea ce trebuie evitat

La fel de important este ceea ce trebuie evitat. Alimentele crocante, precum chipsurile, biscuiții sau covrigeii, cele tari, cum sunt nucile și morcovii cruzi, dar și preparatele lipicioase ori foarte condimentate pot afecta zona operată. De asemenea, orezul, semințele și alte alimente de dimensiuni mici se pot bloca în alveolă și pot favoriza iritațiile sau infecțiile. Mâncărurile foarte fierbinți și băuturile alcoolice sunt, de asemenea, nerecomandate în perioada de recuperare.

Un alt sfat important este evitarea folosirii paiului. Mișcarea de aspirație creată în timpul băutului poate desprinde cheagul de sânge și crește riscul apariției alveolitei uscate. Din același motiv, medicii recomandă prudență și în primele zile după intervenție atunci când pacientul își clătește gura sau își periază dinții.

În general, după aproximativ o săptămână, majoritatea persoanelor pot reveni treptat la alimentația obișnuită, dacă durerea și inflamația s-au redus. Totuși, ritmul recuperării diferă de la un pacient la altul, iar orice agravare a durerii, sângerare persistentă sau umflătură accentuată trebuie discutată cu medicul stomatolog.