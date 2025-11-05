Ce as în mânecă are Ciucu în lupta pentru Capitală

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că se așteaptă ca partidul său să demonstreze în campania electorală. Susținut de Ilie Bolojan, Ciucu a subliniat importanța unui contract direct cu cetățenii și a confirmat că își va asuma deschis sigla PNL.

De Madalina Bahrim
Ce as în mânecă are Ciucu în lupta pentru Capitală

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat că se așteaptă ca partidul său să demonstreze în campania electorală. Susținut de Ilie Bolojan, Ciucu a subliniat importanța unui contract direct cu cetățenii și a confirmat că își va asuma deschis sigla PNL.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-o emisiune la Prima News că partidul său are multe de demonstrat, iar așteptările sunt mari pentru campania electorală. Acesta a subliniat că este susținut ferm de președintele PNL, Ilie Bolojan, dar a precizat că nu își va reduce candidatura doar la această susținere.

„Partidul meu are de demonstrat ceva și mă aștept să demonstreze. Mă susține președintele partidului, domnul Ilie Bolojan, și o să ieșim și împreună”, a afirmat Ciucu, arătând că parteneriatul cu prim-ministrul Bolojan este unul clar și asumat.

”Apreciez foarte mult susţinerea domnului Ilie Bolojan, un om competent şi integru, un model în politică, pentru foarte mulţi dintre noi. Dar eu mă voi prezenta în această campanie, ţin cumva la ideea că sunt un candidat cumva consacrat de ceea ce am muncit şi eu în aceşti ani.

Parteneriatul meu cu Ilie Bolojan, la nivel de echipă, de tandem în Partidul Naţional Liberal este foarte clar şi foarte, foarte asumat. Şi evident că domnul Bolojan mă susţine, dar nu pot să zic că îmi reduc candidatura la susţinerea unui singur om, fie el şi preşedintele meu”, a mai spus Ciucu, conform news.ro.

Cum vrea să se prezinte Ciucu electoratului, dincolo de susținerea din partea PNL?

Deși recunoaște contribuția președintelui PNL, Ciucu a adăugat că va merge în fața alegătorilor drept el însuși, cu propriul său parcurs și cu propriile realizări.

În ceea ce privește campania electorală, Ciucu a subliniat importanța unui contract social direct cu cetățenii, independent de afilierea politică, dar și-a exprimat deschiderea de a-și asuma deschis sigla PNL, adăugând că aceasta va apărea și pe materialele sale de campanie, chiar mai vizibil.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro