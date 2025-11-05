Ce as în mânecă are Ciucu în lupta pentru Capitală

„Partidul meu are de demonstrat ceva și mă aștept să demonstreze. Mă susține președintele partidului, domnul Ilie Bolojan, și o să ieșim și împreună”, a afirmat Ciucu, arătând că parteneriatul cu prim-ministrul Bolojan este unul clar și asumat.

”Apreciez foarte mult susţinerea domnului Ilie Bolojan, un om competent şi integru, un model în politică, pentru foarte mulţi dintre noi. Dar eu mă voi prezenta în această campanie, ţin cumva la ideea că sunt un candidat cumva consacrat de ceea ce am muncit şi eu în aceşti ani. Parteneriatul meu cu Ilie Bolojan, la nivel de echipă, de tandem în Partidul Naţional Liberal este foarte clar şi foarte, foarte asumat. Şi evident că domnul Bolojan mă susţine, dar nu pot să zic că îmi reduc candidatura la susţinerea unui singur om, fie el şi preşedintele meu”, a mai spus Ciucu, conform news.ro.

Cum vrea să se prezinte Ciucu electoratului, dincolo de susținerea din partea PNL?

Deși recunoaște contribuția președintelui PNL, Ciucu a adăugat că va merge în fața alegătorilor drept el însuși, cu propriul său parcurs și cu propriile realizări.

În ceea ce privește campania electorală, Ciucu a subliniat importanța unui contract social direct cu cetățenii, independent de afilierea politică, dar și-a exprimat deschiderea de a-și asuma deschis sigla PNL, adăugând că aceasta va apărea și pe materialele sale de campanie, chiar mai vizibil.