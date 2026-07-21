World Mission Society Church of God, cunoscută online drept „God the Mother”, este o mișcare religioasă fondată în Coreea de Sud, în 1964. Organizația îl consideră pe fondatorul Ahn Sahng-hong a doua venire a lui Iisus Hristos. Adepții o prezintă pe Zahng Gil-jah drept „Dumnezeu Mama”. Gruparea s-a extins în afara Coreei din anii 1990 și are de mai mult timp o comunitate la București. În iulie 2026, mărturiile unor români abordați în locuri publice au făcut subiectul viral pe TikTok. Foști membri au acuzat gruparea de presiuni psihologice, izolare și control asupra vieții personale, acuzații respinse de reprezentanții bisericii.

O biserică fondată în Coreea de Sud în 1964

Organizația își leagă începuturile de Ahn Sahng-hong, un predicator sud-coreean care frecventase anterior o comunitate adventistă. El a fondat Biserica lui Dumnezeu la 28 aprilie 1964, în orașul Busan. La acel moment, grupul era mic și activitatea sa se desfășura aproape exclusiv în Coreea de Sud. Ahn a promovat o interpretare proprie a Bibliei. El susținea respectarea Sabatului sâmbăta și celebrarea Paștelui „Noului Legământ”. Aceste practici sunt păstrate și astăzi de membrii organizației. Biserica promovează și botezul rapid, sărbători inspirate din Vechiul Testament și purtarea voalului de către femei în timpul slujbelor.

Forma actuală a mișcării s-a conturat după moartea lui Ahn, în februarie 1985. O mare parte dintre adepți l-au declarat a doua venire a lui Iisus. Zahng Gil-jah a fost prezentată drept „mireasa spirituală” și, ulterior, drept „Dumnezeu Mama”. O parte dintre membrii inițiali au respins aceste idei și au format o organizație separată.

Numele World Mission Society Church of God a fost adoptat în anii 1990. În centrul doctrinei se află ideea că Dumnezeu are o formă masculină și una feminină. Organizația folosește mai multe fragmente biblice pentru a susține existența unui „Dumnezeu Tată” și a unui „Dumnezeu Mamă”.

Membrii cred că oamenii primesc viața fizică de la mamele lor și viața veșnică de la „Mama Cerească”. Zahng Gil-jah este identificată de adepți cu „Ierusalimul ceresc” și cu mireasa menționată în Apocalipsa. Organizația susține că este singura biserică ce predică această doctrină.

Cum s-a extins mișcarea în afara Coreei de Sud

Extinderea internațională a început în mod organizat în anii 1990. Gruparea a deschis în 1997 primele trei biserici din afara Coreei. Acestea se aflau în Essen, Germania, Lahore, Pakistan, și Los Angeles, Statele Unite. În anii următori, organizația a trimis misionari pe mai multe continente. Membrii au organizat studii biblice, discuții individuale și întâlniri în spații publice. Relatările din mai multe țări arată că evanghelizarea s-a concentrat adesea în apropierea universităților, centrelor comerciale și zonelor aglomerate.

Primul contact este, de regulă, o conversație despre Biblie sau despre natura feminină a lui Dumnezeu. Persoanele interesate sunt invitate apoi la studii biblice și la întâlniri cu alți membri. În unele cazuri, li se solicită numărul de telefon pentru continuarea discuțiilor.

Organizația a câștigat vizibilitate și prin activități de voluntariat. Membrii participă la ecologizări, campanii de donare de sânge și acțiuni de ajutorare. Grupurile ASEZ și ASEZ WAO sunt dedicate studenților și tinerilor angajați. Biserica prezintă aceste proiecte drept o formă de răspândire a „iubirii Mamei”.

Conform datelor publicate de organizație, în 2023 existau patru milioane de membri și 7.800 de biserici în 175 de țări.

De când este prezentă în România și de ce a devenit virală

În iulie 2026, mai mulți utilizatori români au relatat pe TikTok că fuseseră abordați pe stradă. Cele mai multe experiențe prezentate public ar fi avut loc în București. Sunt menționate stații de metrou, zone universitare și centre comerciale.

Unii utilizatori spun că au fost invitați la studii biblice. Alții afirmă că li s-a cerut numărul de telefon sau că au fost îndemnați să se boteze. Există și persoane care susțin că au întâlnit membri ai organizației în România în urmă cu mai mulți ani.



Valul de clipuri a readus și zvonuri despre o presupusă legătură cu traficul de persoane. Afirmații similare au circulat în Statele Unite încă din 2018. Poliția din mai multe orașe americane a transmis că nu a găsit dovezi care să lege organizația de traficul de persoane.

În același timp, foști membri au acuzat organizația de presiuni psihologice, control asupra vieții personale și îndepărtarea adepților de familie. Reprezentanții bisericii au respins aceste acuzații și eticheta de „cult”. Ei prezintă organizația drept o biserică creștină neconfesională, bazată pe Biblie și implicată în acțiuni sociale.