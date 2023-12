Ce face Simion în Italia? ”Să pună măști peste botul vacilor!”

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent în Italia la dezbaterea organizate de grupul ECR la Pistoia (Toscana, Italia) cu tema: ”Primii ecologisti. Rolul fermierilor, crescătorilor și pescarilor în legătura dintre natură și dezvoltare”, potrivit unei postări pe blogul personal.

În discursul ținut cu această ocazie, la care a participat și ministrul agriculturii din Italia, Francesco Lollobrigida, Simion a spus că planurile Comisiei Europene, respectiv „Green Deal”, „Fit for 55” și „RePowerEU”, sunt „nebunești” și că trebuie oprite.

Simion și-a exprimat speranța ca din 2024 partidele suveraniste vor avea un număr mai mare de europarlamentari, o putere mai mare în cadrul instituțiilor europene

„Sunt născut în 1986, am 37 de ani. Țara mea, ca și alte țări din Europa de Est, și cred că prietenii noștri din Polonia știu despre ce vorbesc, a fost ocupată de Uniunea Sovietică după cel de-al Doilea Război Mondial. Am experimentat „raiul” sovietic, am experimentat procesul de colectivizare a pământului nostru. A existat un fenomen în țările est-europene de `colhoz`. Au venit sovieticii, ne-au luat pământul și au spus: este raiul sovietic, este raiul comunist și am pus totul în comun. Noi, românii, suntem oameni liberi și ne place să luptăm pentru libertatea noastră. Iar acum, în 2023, din păcate, nu ne place că unii dintre comisarii Uniunii Europene seamănă cu comisarii sovietici. Și nu numai asta, ci, ca în vremea comuniștilor, în vremea sovietică, se încearcă să introducă acum tratate punitive pe care nimeni nu și le dorește, impuse de birocrați nealeși care gândesc ca un prim-secretar. Am fost conduși în România de prim-secretar și am respins teoriile marxiste, și respingem teoriile neomarxiste actuale care ne spun că vacile poluează aerul prin emisii de metan. Mă aștept, ca în vremurile de pandemie, să pună măști peste botul vacilor, astfel încât să oprească răspândirea metanului și a poluării. Aceasta nu este știință. Aceasta este o ideologie pură a răului”, a spus Simion.