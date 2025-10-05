Ce riscă antrenorul care și-a agresat jucătorul (video)

Un incident nemaiînt â lnit s-a petrecut ieri, î n timpul meciului Vaslui – Poli Timișoara, î n ultima etapă a campionatului de handbal masculin.

George Buricea, numit selecționer al României în 2024, a preluat acum patru luni și banca bănățenilor. El este, din păcate, protagonistul unui moment absolut șocant.

După ce echipa sa a ratat un atac, el s-a îndreptat spre banca de rezerve, unde se afla și unul dintre veteranii alb-violeților, sârbul Nikolic, și a început să gesticuleze către acesta. Jucătorul s-a ridicat și a încercat să îi spună ceva. A fost momentul în care Buricea parcă și-a pierdut mințile și ce a urmat este de necrezut.

Buricea l-a împins puternic pe Nikolic, lipindu-l de un perete, și pare că l-ar fi lovit cu mâna stângă.

Situația s-a amplificat și din cauza huiduielilor spectatorilor prezenți în tribune, până când arbitrii au oprit jocul și l-au sancționat pe Buricea cu „2 minute la bancă”.

După meci, Buricea a negat faptul că l-ar fi lovit pe Nikolic, dar a admis că l-a îmbrâncit.

„Nu este adevărat că l-am lovit, ci doar bruscat! I-am zis «Ce dracu’ faci, luăm și 2 minute suspendare»! Și asta s-a întâmplat. Dacă într-adevăr eram supărat nu îl mai băgam deloc, ulterior a jucat 15 minute. Luați numărul handbalistului și vorbiți cu el, discutați. A fost o situație tensionată, recunosc! Dar nu l-am lovit.

L-am împins în piept, nu l-am și lovit. El îmi explica faptul că arbitrul a dat fault în atac, dar, de fapt, el n-ar fi pus mâna pe apărător. Eu i-am explicat că nu mă interesează argumentele lui. Observatorul mi-a cerut explicații și i-am detaliat toată întâmplarea. Ar fi trebuit să fiu mai calm, așa este” – a declarat George Buricea pentru ProSport.

Rămâne de văzut ce va conține raportul suplimentar, care va conține detalii cu privire la incident. Momentan, șefii federației se abțin să comenteze incidentul, așteaptă raportul de joc, după care, dacă se vor dovedi reale acuzațiile aduse selecționerului, acesta va trebui să se prezinte la Federație și să ofere explicații pentru o situație care îl pune într-o postură extrem de delicată.