Rezultate finale Definitivat 2026. 41 de medii de 10 la nivel național după soluționarea contestațiilor

Ministerul Educației a făcut publice rezultatele finale ale examenului de Definitivat 2026, după soluționarea contestațiilor. Un nou candidat a obținut nota maximă, numărul total al mediilor de 10 ajungând la 41 la nivel național, reprezentând al doilea cel mai mic număr din ultimii șase ani.

Stefan Lupu - Reporter special
Rezultate finale Definitivat 2026. 41 de medii de 10 la nivel național după soluționarea contestațiilor

Ministerul Educației a făcut publice rezultatele finale ale examenului de Definitivat 2026, după soluționarea contestațiilor. Un nou candidat a obținut nota maximă, numărul total al mediilor de 10 ajungând la 41 la nivel național, reprezentând al doilea cel mai mic număr din ultimii șase ani.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat rezultatele finale ale examenului de definitivare în învățământ pentru sesiunea 2026, după soluționarea contestațiilor. În urma reevaluării lucrărilor, încă un profesor a obținut nota maximă la proba scrisă, ridicând numărul total al mediilor de 10 la 41 la nivel național, din totalul celor 8.948 de candidați notați. Cu toate acestea, statisticile arată că această sesiune înregistrează al doilea cel mai mic număr de medii de 10 din ultimii șase ani.

Situația notelor și distribuția teritorială a mediilor maxime

Din totalul candidaților prezenți care au obținut note la proba scrisă, marea majoritate s-a situat în intervalul 5 – 9,49, în timp ce 417 cadre didactice au fost notate cu medii între 9,50 și 9,99. La polul opus, lucrările a 466 de candidați au fost evaluate cu note sub 5.

În urma soluționării contestațiilor, un singur candidat a reușit să acceadă în elită, obținând media 10, după ce la rezultatele inițiale se înregistraseră 40 de note maxime, deși la proba scrisă propriu-zisă un număr de 47 de candidați primiseră inițial nota 10, media finală luând în calcul și inspecțiile.

Distribuția teritorială a celor 41 de medii de 10 arată o concentrare puternică în capitală și în anumite județe. Conform datelor de pe definitvat.edu.ro, Municipiul București conduce detașat cu 10 medii de 10, fiind urmat de județul Prahova cu 3 astfel de medii. Câte 2 medii de 10 s-au înregistrat în județele Arad, Bacău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Iași, Maramureș, Mureș și Suceava. Câte o singură medie maximă a fost obținută în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Gorj, Galați, Harghita, Ilfov, Neamț și Satu-Mare. În restul județelor din țară, cum ar fi Alba, Argeș, Constanța, Dolj, Timiș sau Vrancea, nu s-a înregistrat nicio medie maximă în această sesiune.

Importanța examenului și regulile de promovare

Examenul național de definitivare în învățământ reprezintă un pas crucial în cariera cadrelor didactice, marcând trecerea de la statutul de profesor debutant la cel de cadru didactic cu drept de practică în învățământul preuniversitar.

Pentru a promova, candidații au trebuit să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată în care proba scrisă are o pondere de 70%, restul fiind reprezentat de inspecțiile la clasă și portofoliul profesional.

Cadrele didactice care au promovat examenul dobândesc stabilitate și dreptul de practică, având posibilitatea de a obține continuitate pe posturile ocupate, în conformitate cu legislația în vigoare. Cei care nu reușesc să treacă de acest prag pot fi angajați în sistemul național de învățământ exclusiv pe perioadă determinată, păstrând statutul de profesor debutant și având dreptul de a susține examenul de cel mult trei ori fără taxă.

Raportul integral al Ministerului Educației poate fi citit aici.

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2 comentarii

  1. nu conduce datasat, daca un judet cu o populatie de zece ori mai mica are o medie de zece atunci este egal cu Bucuresti care are are zece note la o populatie de zece ori mai mare deci raportat la populatie are tot o medie de zece…

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  2. Asadar 30% nu au promovot examenul!
    Super, sa inceapa greva generala pentru marirea sporurilor!
    Sigur e necesar un spor pentru nepromovare!

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