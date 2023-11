Ce să faci dacă te-a mușcat porcul

Importanta trebuie acordata si profilaxiei antibiotice pentru ca in cavitatea bucala si in saliva animalului exista mai multi germeni de care trebuie tinut cont in alegerea antibioticului. Riscul de infectii este major. Printre bacteriile si microorganismele ce pot fi prezente se numara Clostridium, Streptococcus, Staphylococcus, Pasteurella. Daca aceste bacterii patrund in rana cauzata de muscatura de porc, pot duce la infectii majore ale tesuturilor si sangelui.