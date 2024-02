Ce sfat bombă i-a dat Ion Țiriac Simonei Halep: Cere-le 100 de milioane de dolari!

Magnatul Ion Țiriac a fost de la bun început unul dintre cei mai stabili apărători al Simonei Halep în scandalul dopajului. Țiriac nu crede nici în ruptul capului că Simona s-ar fi dopat voluntar, dar consideră că, din păcate, Halep a fost mult prea naivă să se încreadă orbește în stafful lui Patrick Mouratoglou.

După ce românca s-a decis să acționeze, în așteptarea verdictului de la TAS, cerând daune de 10 milioane de dolari firmei de la care a fost achiziționat colagenul contaminat, magnatul spune că nu este de ajuns și Simona trebuie să aibă curajul de a cere socoteală în instanță și celor de la ITIA, care au suspendat-pe o perioadă de patru ani.

„O dată am sfătuit-o cu ceva şi n-a luat sfatul. Nu-i posibil să ţii un om, să-i distrugi viaţa, nu cariera. Să-i distrugi viaţa, moralitatea şi toată treaba şi după un an, fleosc, îi dau 4 ani repede, că ce se întâmplă, dacă cumva… Dacă aş fi Simona, aş da în judecată Federaţia Internaţională, i-aş da în judecată pe cei care au suspendat-o. IŢIA, ITIMA, i-aş da în judecată nu pentru 1 milion, cum spune presa azi. Când cineva îţi distruge viaţa… E vorba de 100 de milioane, nu de 1 milion.

Eu, în locul Simonei, aş face-o, începând cu Federaţia Internaţională, IŢIA, MITIA, WADA, cu cel care mi-a dat asta. Şi e foarte important, cine mi-a dat-o? Că ea nu s-a dus la farmacie. Cum dracului, vineri a fost negativă şi după 72 ore pozitivă cu 000,1? Bag mâna în foc şi acum că Simona Halep, la 31 ani, n-a avut niciun fel de intenţie sau nevoie de ceva în plus ca să dea cu dreapta mai bine”.

Simona Halep a strâns 40,2 de milioane de dolari doar din premiile la turnee în întreaga carieră, aflându-se pe locul 3 în topul all-time, după surorile Serena și Venus Williams. Veniturile româncei din contractele de publicitate se ridicau la 4 milioane de dolari pe an, la care se adăugau câștigurile obținute din premii, înaintea scandalului de dopaj:

„Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acuma? Ce să facă cu dopingul? Cum să facă? Însă este încâlcită treaba, iar macularistica asta care te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină.

După 6 luni, 8 luni, un an, când nu o să mai joace? Cine e de vină? E sport profesionist. Ea într-un an face 10 milioane. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame”, a mai spus Ion Țiriac într-un interviu pentru ProSport.