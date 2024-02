Reuters. Simona Halep cere despăgubiri de peste 10 milioane de dolari

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv despre care crede că a dus-o la o interdicție de patru ani pentru dopaj, care i-ar putea pune capăt carierei, relatează Reuters.

Conform agenției de presă, Halep solicită despăgubiri de peste 10 milioane de dolari de la compania Quantum Nutrition, care funcționează ca Schinoussa Superfoods, după ce a fost testată pozitiv la US Open 2022 pentru Roxadustat, un medicament folosit adesea de persoanele cu anemie.

Roxadustat, care se află pe lista substanţelor interzise de Agenţia Mondială Antidoping, poate creşte hemoglobina şi producţia de celule roşii din sânge, sporind rezistenţa.

Simona Halep a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022 şi că Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu a fost dezvăluit pe etichetă.

Jucătoarea româncă a spus că nu a folosit niciodată substanţe interzise şi că neglijenţa Quantum şi afirmaţiile false că suplimentul său era legal i-au afectat cariera şi i-au provocat umilinţă.

Ea a dat în judecată la un tribunal de stat New York din Manhattan, menționează Reuters. Quantum, cu sediul în Scarborough, Ontario, nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii. Fondatorul acesteia a declarat în octombrie pentru ziarul canadian The Globe and Mail că Halep caută un țap ispășitor.