Ce sporuri se dau la Curtea Constituțională!

Pe lângă salariile mari, la CCR și sporurile impresionează. Este vorba de patru sporuri. Spor de confidențialitate: 5% din salariu, aproximativ 2.300 de lei. Spor de stres: 25% din salariu, aproximativ 11.000 de lei, cât 2 salarii medii. Spor de condiții vătămătoare: 15% din salariu, plafonat la 1.500 de lei. Spor de doctorat: 950 de lei, scrie Realitatea Plus

Magistratul asistent șef, cu tot cu cele 4 sporuri, primește 46.000 de lei pe lună. Directorul de cancelarie are un salariu de 29.000 de lei plus 7.100 lei spor de stres, 1.500 spor de condiții vătămătoare, 1.400 de lei spor de confidențialitate și 950 de lei spor de doctorat.

Opt din cei nouă judecători ai CCR iau și pensii speciale

Marian Enache – 770.000 lei pe an si o pensie de 64.000 lei pe lună. Cristian Deliorga – 825.000 lei pe an si o pensie de 68.700 lei pe lună. Livia Stanciu – 1.800.000 lei pe an si o pensie de 150.000 lei pe lună (o parte din bani au fost restanțe).

