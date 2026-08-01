Ce suveniruri te pot lăsa fără bani sau îți pot aduce un dosar penal

Articolul de mai jos trebuie citit și de către cei care se pregătesc să plece în vacanță ca să știe exact ce trebuie să evite. Întrebări precum „Ce am voie să aduc în țară?” „Ce trebuie declarat?” „Ce risc dacă nu declar?” au răspunsuri clare în legislația vamală. Cunoașterea lor te scutește de stres și îți păstrează vacanța frumoasă până la capăt.

Intrarea în România: ce trebuie să declari obligatoriu dacă revii dintr-un stat non-UE

La revenirea dintr-un stat non‑UE, ești obligat să declari bunurile aflate asupra ta sau în bagaje. Declararea se poate face verbal, în scris sau prin trecerea pe culoarul verde. Dar există situații în care declararea scrisă este obligatorie, indiferent de circumstanțe.

Conform documentului oficial al Autorității Vamale Române: „Sunteţi obligat să declaraţi scris în toate cazurile: arme şi muniţii, materiale explozive, radioactive, droguri, materiale biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope, precum şi instrumentele de plată sub formă de numerar egale sau care depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană.”

Asta înseamnă că orice sumă mai mare de 10.000 euro trebuie declarată obligatoriu, altfel poate fi confiscată.

Bunuri pe care le poți aduce fără taxe vamale

Românii care revin din state non‑UE pot aduce în țară anumite bunuri fără taxe, dacă sunt pentru uz personal și nu indică scop comercial.

Documentul oficial precizează că „bunurile conţinute în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară non‑U.E. sunt admise fără plata taxelor vamale cu respectarea următoarelor condiţii: importul să fie de natură ocazională; bunurile să fie exclusiv de uz personal.”

Limitele permise fără taxe

Tutun: 40 țigarete (transport terestru), 200 țigarete (transport aerian), 100 cigarillos, 50 trabucuri, 250 g tutun de fumat

Alcool: 1 litru băuturi spirtoase >22%, 2 litri alcool <22%, 4 litri vin, 16 litri bere

Bunuri diverse

-până la 430 euro valoare totală (transport aerian/maritim)

-până la 300 euro (transport terestru)

Ce se întâmplă dacă depășești limitele?

Dacă valoarea bunurilor depășește limitele, se aplică taxe vamale, TVA și accize. Pentru bunuri necomerciale sub 700 euro, se aplică o taxă forfetară de 2,5%. Conform legislației actuale, „În cazul bunurilor aflate în bagajele personale ale călătorilor, care nu au caracter comercial şi a căror valoare globală pe călător nu depăşeşte 700 EUR, se aplică taxa vamală forfetară de 2,5%.”

Ce este interzis să aduci în România

mărfuri contrafăcute

droguri, substanțe psihotrope

arme, muniții, materiale explozive

specii de floră și faună protejate fără permis CITES

bunuri destinate comercializării fără documente

Documentele oficiale mai precizează și că „Este interzisă introducerea în Uniune a mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.”

Ce se întâmplă dacă nu declari bunurile?

Nedeclararea bunurilor care nu depășesc toate condițiile se poate solda cu sancțiuni, confiscări sau dosare penale (în cazuri grave).

Intrarea în România: ce trebuie să declari obligatoriu dacă revii dintr-un stat non-UE

În cazul în care vacanța ta s-a desfășurat într-un stat membru UE, regulile sunt considerabil diferite.

Tutunuri prelucrate:

1) ţigarete – 800 bucăţi;

2) ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) – 400 bucăţi

3) ţigări de foi – 200 bucăţi

4) tutun de fumat – 1 kg

Băuturi alcoolice

1) băuturi spirtoase – 10 litri

2) produse intermediare – 20 litri

3) vinuri şi băuturi fermentate – 90 litri

4) bere – 110 litri.

Produsele achiziţionate şi transportate în cantităţi superioare acestor limite se consideră, dacă nu se dovedeşte contrariul, a fi achiziţionate în scopuri comerciale. Pentru acestea se vor respecta prevederile art. 414 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, acciza urmând a fi percepută la intrarea în România.

Regulile sunt clare, iar respectarea lor te scutește de neplăceri.