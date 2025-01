Cea mai insuportabilă soție după semnul zodiacal

Astrologii ruși au identificat cea mai insuportabilă soție după semn zodiacal. Reprezentantele acestei zodii vor avea, în general, dificultăți în a se înțelege cu pretendenții lor. Cruzimea nu se potrivește cu feminitatea, dar astrologii au reușit să afle care zodie este cea mai aspră a sexului frumos.

S-a dovedit că cele mai insuportabile și scandaloase sunt acele femei care s-au născut sub semnul Scorpionului. Simbolul zodiei vorbește de la sine. Femeile Scorpion nu se dau in lături să înțepe și, în plus, sunt și foarte răzbunătoare. Bărbații ar trebui să evite acțiunile care ar putea jigni o astfel de fată. Când creează o familie, Scorpioancele vor veni imediat cu reguli pe care toți membrii acesteia trebuie să le respecte. Dacă vă abateți de la cerințe, toată lumea, chiar și copiii, va avea parte de mânia ei.

Femeile Scorpion nu tolerează certuri. Ele amintesc oarecum de Berbec prin încăpățânarea și impulsul lor de a-și apăra propria părere. Totuși, spre deosebire de Berbeci care își pot da seama că greșesc, femeile din Scorpion cred că există o singură opinie corectă – a lor, relatează portalul Sterlegrad.ru.

Cel mai mult, bărbații Vărsător ar trebui să se teamă de o coabitare cu femeile Scorpion. O astfel de uniune a unor temperamente diferite nu va prilejui decât o iritare reciprocă și constantă. Cea mai bună opțiune pentru femeile din Scorpion o reprezintă Peștii și Săgetătorul. Dorința unei relații vibrante va întări uniunea, în plus, va dezvălui talentele persoanei iubite.