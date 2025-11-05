Cel mai tânăr instructor aerian NATO, un român

Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea FAIP (First Assignment Instructor Pilot), anunță Forțele Aeriene Române.

Propunerea comitetului director al programului a fost aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, recunoscând performanţele şi potenţialul său în instruirea viitorilor piloţi NATO.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv și că pot învăța de la cei mai buni oameni din domeniu – piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a, cu misiuni desfășurate în diverse teatre de operații, în contexte de pace sau de conflict. În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii și obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toți să aplicăm aceleași proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii”, a transmis locotenentul.

Programul ENJJPT, activ din 1981, reunește 14 națiuni NATO și are misiunea de a forma cei mai buni piloți de luptă din lume, pregătind fiecare membru să aplice aceleași proceduri în deplină sincronizare în timpul misiunii.