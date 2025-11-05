Cel mai tânăr instructor aerian NATO, un român

Locotenentul român Claudiu Fusaru este cel mai tânăr instructor NATO la baza Sheppard, Texas, pregătind viitorii piloţi de luptă din 14 ţări.

De Bianca Dumbraveanu
Cel mai tânăr instructor aerian NATO, un român

Sursa FOTO: Facebook / Forțele Aeriene Române

Locotenentul român Claudiu Fusaru este cel mai tânăr instructor NATO la baza Sheppard, Texas, pregătind viitorii piloţi de luptă din 14 ţări.

La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Vrancea, a devenit cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO, fiind detaşat la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, Texas, SUA. Acesta pregăteşte alături de colegii săi piloţi din 14 ţări, într-unul dintre cele mai complexe programe internaţionale de formare a piloţilor de luptă, Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT).

Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condițiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea FAIP (First Assignment Instructor Pilot), anunță Forțele Aeriene Române.

Propunerea comitetului director al programului a fost aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, recunoscând performanţele şi potenţialul său în instruirea viitorilor piloţi NATO.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv și că pot învăța de la cei mai buni oameni din domeniu – piloți cu experiență pe aeronave de generația a 4-a și a 5-a, cu misiuni desfășurate în diverse teatre de operații, în contexte de pace sau de conflict. În escadrilă suntem instructori din 14 țări, de limbi, culturi, religii și obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toții aceeași limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toți să aplicăm aceleași proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii”, a transmis locotenentul.

Programul ENJJPT, activ din 1981, reunește 14 națiuni NATO și are misiunea de a forma cei mai buni piloți de luptă din lume, pregătind fiecare membru să aplice aceleași proceduri în deplină sincronizare în timpul misiunii.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Pingback: Cel mai tânăr instructor aerian NATO, un român   - BBN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro