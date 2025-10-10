China lansează prima sa centrală termică solară

China a lansat oficial prima sa centrală termică solară în deșertul Gobi, potrivit South China Morning Post, citat de Azernews.

Centrala a fost dezvoltată de compania de stat „Cele trei defileuri”(care a realizat hidrocentrala cu același nume, cea mai mare din lume) și are un design inovator, constând din 27.000 de oglinzi care concentrează lumina soarelui pe două structuri înalte. Aceste turnuri au o înălțime de aproximativ 200 de metri și sunt poziționate la o distanță de aproximativ 1.000 de metri unul de celălalt.

Acest sistem generează căldură la temperaturi de aproximativ 570 de grade Celsius, care este utilizată pentru a produce abur, utilizat pentru a acționa turbinele care generează energie electrică. Inginerii subliniază că acest design permite centralei să continue să producă energie chiar și după apusul soarelui sau în condiții de cer înnorat, sporind fiabilitatea ansamblului.

Corporația chineză a explicat că existența a două turnuri optimizează eficiența centralei. Un turn funcționează dimineața, iar celălalt după-amiaza, sporind eficiența generală cu aproximativ 25% în comparație cu sistemele tradiționale cu un singur turn. Această abordare cu două turnuri reduce, de asemenea, numărul de oglinzi necesare, scăzând costurile proiectului.

Experții consideră că această tehnologie are un potențial semnificativ pentru dezvoltarea sectorului energiei „verzi” din China. Peisajul vast și însorit al deșertului Gobi îl face un loc ideal pentru proiecte solare la scară mare.