Pregătirea judecătorilor pe subiecte de concurență și ”ușoare” modificări la legislație legat de concentrările sub prag sunt două dintre recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pe care Consiliul Concurenței le va prelua, a declarat, pentru AGERPRES, președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

‘Avem OECD în iunie și până atunci vrem să venim cu ceva modificări pe partea de legislație. Am primit avizul pe concurență, deci este încheiat procesul pentru noi, dar am avut o serie de recomandări și acum în iunie o să spunem care sunt recomandările pe care le preluăm și la care ne-am uitat și nu le preluăm. La ce ne uităm? Ne uităm la cele legate de pragurile de concentrări. Vrem să avem posibilitatea legală să ne uităm și la concentrările care sunt mai mici, sub prag, dar care ar putea totuși să aibă niște efecte negative. Pentru asta ne trebuie o modificare de lege’, a precizat Chirițoiu.

De asemenea, Institutul Național al Magistraturii (INM) va începe un proces de pregătire a judecătorilor pe subiecte de concurență,

‘Training pentru judecători – asta este în lucru cu INM. Va începe un training al judecătorilor pe subiecte de concurență și acesta e făcut de INM, nu de noi direct, că ar fi anormal să facem noi, dar suntem implicați’, a adăugat acesta.

În urmă cu câteva zile, șeful autorității de concurență a afirmat că legislația legată de concentrările economice sub prag va fi modificată, pentru că este una dintre recomandările OECD.

‘O să facem ușoare modificări la legislație, nu le văd dramatice, dar le vom face legat de concentrările astea sub prag, pentru că e una dintre recomandările OECD. Țara e candidată la OECD și din perspectiva asta, de a ne conforma recomandărilor OECD, planul acum este să venim cu ceva modificări în zona asta, să ne putem uita la concentrările sub prag. Real, câte vor fi în România nu știu. Nu mă aștept la aceste killer acquisitions și Illumina/Grail. E foarte interesant de discutat, dar eu nu mă aștept în România să fie multe cazuri pe zona asta. Deci, o să facem modificările la lege ca să le avem făcute, dar, repet, impact puternic în economie nu mă aștept să avem pe zona asta’, a spus Chirițoiu, la PRIA Competition Conference.

Potrivit Regulamentului privind concentrările economice, scopul controlului concentrărilor economice de către Consiliul Concurenței este acela de a împiedica apariția obstacolelor semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.

Prevederile regulamentului se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiune depășește echivalentul în lei a 10.000.000 euro și când cel puțin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Pragurile valorice pot fi modificate potrivit prevederilor legii.

Pe 6 februarie, într-o conferință de presă, președintele Consiliului Concurenței anunța că o parte din recomandările OECD vor fi preluate în legislația internă de specialitate și probabil că instituția va veni cu o modificare de lege în primul semestru.

‘Pe plan extern, știți că încercăm să intrăm în OECD. Obiectivul Guvernului este să terminăm negocierile la sfârșitul acestui an. Noi, pe bază de concurență, stăm bine. Am fost acceptați sau ni s-a dat votul de către comitetul de concurență al OECD în iunie anul trecut și cred că la vremea aia eram a treia instituție care finalizase negocierile cu OECD-ul. Sunt o serie de recomandări pe care ni le-au făcut ei și o să le raportăm în iunie acest an. Deci, până în iunie acest an o să ne hotărâm ce preluăm din recomandările lor. Probabil vom veni și cu o modificare de lege acum, în primul semestru, ca să preluăm unele din recomandările OECD și, în iunie, când are loc Comitetul de concurență al OECD, o să le prezentăm ce preluăm și ce nu preluăm din recomandările lor’, a transmis Chirițoiu.

El a susținut că preluarea recomandărilor nu este obligatorie, însă o parte dintre acestea au sens și vor fi adoptate în legislația noastră.

‘Nu e condiționalitate. Noi avem votul deja dat, deci chiar dacă spunem ‘nu vrem să preluăm nimic’, tot suntem ok, tot am primit votul, dar, repet, trebuie să venim să facem o prezentare și unele din propunerile lor ni se pare că au sens. Deci, unele le vom prelua în legislația internă’, a subliniat acesta.

România a primit avizul formal în cadrul Comitetului pentru Concurență al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după finalizarea procesului de evaluare în acest domeniu, a informat, în august 2024, Consiliul Concurenței.

”Comitetul pentru Concurență a evaluat activitatea autorității desfășurată în perioada 2018 – 2022 și a confirmat voința și capacitatea României de a implementa instrumentele juridice, politicile și practicile Organizației în domeniul concurenței, așa cum sunt stabilite în Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE. Conducerea Consiliului Concurenței a participat în iunie 2024 la discuțiile pe marginea raportului de evaluare, Comitetul pentru Concurență al OCDE exprimându-și aprecierea pentru calitatea prezentării României și disponibilitatea delegației de a răspunde întrebărilor’, se arată într-un comunicat al instituției.

Raportul de evaluare cuprinde o serie de recomandări pe termen lung referitoare la numirea membrilor plenului Consiliului Concurenței pe criterii de competență și la stabilirea nivelului amenzilor în cadrul procedurii de recunoaștere a vinovăției, urmând ca peste un an autoritatea să prezinte stadiul implementării acestora.

Autoritatea română de concurență a obținut în anul 2014 statutul de asociat al Comitetului pentru Concurență al OCDE, România fiind primul stat non-membru al OCDE care beneficiază de acest statut.

Aderarea la OCDE reprezintă o prioritate pentru România, al treilea mare obiectiv strategic, după aderarea la NATO și UE. Din 2014, România are statutul de asociat în cadrul Comitetului pentru Concurență, după ce a fost observator încă din 2006, perioadă în care schimbul de bune practici a contribuit la protejarea și promovarea concurenței.