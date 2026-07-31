Chirurg de la Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie Cluj, arestat preventiv pentru luare de mită

Un chirurg din cadrul Institutului Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie Cluj-Napoca a fost arestat preventiv pentru luare de mită, pentru 30 de zile, el fiind acuzat că a cerut pacienţilor diverse sume de bani pentru a-i opera.

Detalii despre acuzații și sumele pretinse

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au început urmărirea penală a unui medic primar de la unitatea medicală menționată pentru patru infracţiuni de luare de mită şi două infracţiuni de luare de mită în formă continuată. Anchetatorii au documentat mai multe fapte în care medicul a primit diverse sume de bani în legătură cu îndeplinirea actelor medicale, arată Parchetul în comunicatul de presă.

Printre cazurile documentate se numără primirea sumei de cinci sute de lei și ulterior a altei sume de patru sute de lei de la un martor, dar și primirea sumei de șase sute de lei de la o pacientă. De asemenea, medicului i-a fost remisă suma de trei mii de lei de către soțul unei paciente, precum și o mită de cinci euro — redactată în documente drept cinci sute de euro — împărțită în două tranșe de la o altă persoană. Pe lângă bani, anchetatorii au arătat că persoanele respective i-au achitat chirurgului de două ori consumația la restaurant.

„Probele administrate demonstrează fără echivoc o atitudine de mercantilizare a serviciului public medical în scopul obţinerii unor beneficii pecuniare (sume de bani, produse, servicii de alimentaţie publică).”

Comportamentul și atitudinea medicului față de pacienți

Procurorii au subliniat că întregul comportament al inculpatului a fost contrar normelor elementare de etică profesională, acesta profitând de starea vulnerabilă a unor bolnavi aflați în situații dificile legate de propria sănătate. Potrivit probelor administrate, fapta de a primi mită era deja de notorietate printre pacienți. Chiar și atunci când nu solicita banii în mod explicit, medicul obișnuia să cheme în mod repetitiv aparținătorii în cabinet sub pretextul de a le oferi detalii medicale, comportament prin care inducea ideea că „trebuie să dea ceva”.

„Din probele administrate rezultă că era de notorietate printre pacienţi că inculpatul cercetat în prezenta cauză primeşte mită şi, chiar dacă în anumite situaţii nu a cerut explicit, comportamentul medicului de a chema repetitiv în cabinet aparţinătorii sub falsul scop de a le transmite date privind situaţia medicală a pacientului inducea indirect presupunerea că «trebuie să dea ceva».”

În cele din urmă, Tribunalul Cluj a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a cadrului medical pentru o perioadă de treizeci de zile, urmând să fie făcute toate cercetările și să se stabilească în continuare parcursul penal al dosarului.

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