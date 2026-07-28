Cine este fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, care va moșteni o mare parte din averea sa | Investigație The New York Times

În vârstă de 37 de ani, Shuliak a fost ultima persoană pe care Epstein a apelat-o telefonic din celula sa din Manhattan înainte de a se sinucide în august 2019. Deși numele ei nu a apărut în anchetele penale ca suspectă sau complice și nici nu a depus mărturie ca victimă, mii de e-mailuri, documente bancare și rapoarte guvernamentale conturează un tablou detaliat al modului în care Epstein i-a finanțat educația, i-a facilitat obținerea cetățeniei americane și i-a lăsat o moștenire considerabilă, potrivit The New York Times.

Shuliak s-a născut în Belarus și a urmat primii patru ani de stomatologie la Minsk înainte de a veni în Statele Unite în 2010, cu o viză temporară de studii pentru învățarea limbii engleze. L-a cunoscut pe Epstein în martie 2011, pe când avea 21 de ani, iar el 58. Primele lor interacțiuni au urmat un tipar bine cunoscut: bilete la spectacolul The Lion King pe Broadway, plimbări cu elicopterul deasupra Manhattanului și sejururi la reședința lui din New Mexico și pe insula sa privată din Insulele Virgine Americane.

Odată cu publicarea documentelor de către Departamentul de Justiție al SUA, relația lor de aproape opt ani a fost expusă cu ochi vii. S-au certat pe tema sexului – amândoi dorind mai mult în momente diferite. Ea a plasat comenzi la o companie de wellness sexual pentru cupluri. I-a trimis periodic link-uri către videoclipuri pornografice. În unele e-mailuri, au discutat despre pilule anticoncepționale și medicamente și tratamente pentru acnee.

Trafic de influență la Columbia University și o căsătorie aranjată

Pe măsură ce legătura lor s-a consolidat, Epstein a preluat controlul asupra viitorului ei profesional și legal. În e-mailurile dintre ei, finanțatorul o numea frecvent „favorita” sa, i-a oferit acces la carduri de credit, i-a transferat direct aproape un milion de dolari și a trimis zeci de mii de dolari părinților ei din Belarus. Când Shuliak a fost inițial respinsă la Facultatea de Stomatologie de la Columbia University, Epstein a intervenit folosindu-și averea și relațiile.

Conform dosarelor federale, Epstein a donat aproximativ 210.000 de dolari universității și a apelat la absolvenți de influență pentru a urgenta admiterea ei printr-un proces evaluat ulterior de anchetatori drept neregulat.

Universitatea a acceptat-o, iar Epstein i-a achitat integral taxele de școlarizare până la absolvirea din 2015. Ulterior, el a sprijinit-o să obțină licențe de practică în Florida, New Mexico și Insulele Virgine, deși Shuliak își petrecea majoritatea timpului gestionând reședințele și personalul lui Epstein.

În paralel, statutul ei de imigrare a fost rezolvat printr-un aranjament neobișnuit. În octombrie 2013, după ce viza de studii îi expirase și se confrunta cu riscul deportării, Epstein a organizat o căsătorie între Shuliak și una dintre asistentele sale personale. Această uniune între două femei a oprit procedurile de deportare și i-a permis obținerea unui „green card”.

Shuliak a devenit cetățean american în mai 2018, iar un an mai târziu a divorțat. Un raport parlamentar redactat de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a descris ulterior mariajul drept potențial „fictiv”, însă autoritățile de imigrare nu i-au contestat cetățenia.

Karyna Shuliak ar putea moșteni câteva zeci de milioane de dolari

Cu doar câteva zile înainte de a muri în penitenciarul federal, Epstein și-a modificat testamentul, transferându-și activele într-o structură fiduciară denumită „1953 Trust”. Shuliak a fost desemnată printre principalii beneficiari ai acestei mase succesorale, care includea și un inel cu diamant de 32 (sau 33) de carate, evaluat la 1,2 milioane de dolari, oferit printr-o notă olografă ce preciza acordarea sa „în vederea căsătoriei”.

Valoarea totală a averii lui Epstein era estimată la momentul decesului la aproape 600 de milioane de dolari. În anii care au urmat, valoarea activelor a scăzut substanțial, ajungând în prezent la o sumă estimată între 120 și 200 de milioane de dolari. Această diminuare este consecința directă a plăților efectuate prin programul independent de compensare a victimelor, care a distribuit peste 121 de milioane de dolari către mai mult de 135 de femei, precum și a taxelor legale și impozitelor restante pentru proprietățile imobiliare.

În ciuda acestor scăderi și a existenței altor beneficiari desemnați (cum ar fi rude ale fratelui său, Mark Epstein), dosarele arată că Shuliak ar putea moșteni în final o sumă de până la 100 de milioane de dolari, după soluționarea tuturor litigiilor și cerințelor fiscale pendinte.

Prezentul „obscur” în Manhattan

În ciuda atenției mediatice declanșate de publicarea celor trei milioane de pagini din dosarele Departamentului de Justiție la începutul anului 2026, Karyna Shuliak a menținut o discreție totală. Ea nu a oferit interviuri și a refuzat să comenteze prin intermediul avocaților săi.

După moartea lui Epstein, Shuliak și-a continuat pregătirea profesională. În 2023, s-a înscris într-un program postdoctoral la Columbia University pentru a-și echivala studiile și a obține licența de practică în statul New York. Până la sfârșitul anului 2025, ea a obținut dreptul de practică și a început să lucreze ca stomatolog cu jumătate de normă în Brooklyn. În prezent, locuiește într-un apartament dintr-un imobil din Upper East Side, Manhattan, clădire în care Mark Epstein detine o cotă financiară. Întrebat despre aceasta, Mark Epstein a declarat scurt că îi dorește „numai bine”.

Admiterea și modul de obținere a licenței au creat probleme la una din cele mai mari universități din lume

Publicarea detaliilor din ancheta The New York Times a provocat însă ecouri la Columbia University, unde conducerea a inițiat revizuiri ale procedurilor interne de admitere și ale modului în care au fost gestionate donațiile primite de la Epstein.

Aceiași doi medici stomatologi care au ajutat-o ​​să fie admisă la Columbia în 2012 i-au venit din nou în ajutor, conform unei copii a dosarului său de admitere, consultat de The Times. Dosarul arată că Dr. Fine, decanul care supraveghea programele de rezidențiat postuniversitar de la Columbia, i-a creat un „stagiu de practică” special la cabinetul stomatologic din Midtown Manhattan pe care îl împărțea cu Dr. Magnani.

Ambii bărbați i-au oferit cea mai înaltă recomandare pentru program, pe care l-a absolvit în mai 2025, împreună cu alți șase studenți. În noiembrie, a primit licența de medic stomatologic pentru a practica în New York.

În urma publicării dosarelor Epstein, Columbia l-a retrogradat pe Dr. Fine și l-a înlăturat pe Dr. Magnani din funcțiile de conducere ale absolvenților. Bărbații au refuzat să comenteze. Universitatea nu a recomandat nicio consecință pentru Dr. Shuliak, despre care a spus că îndeplinea condițiile de admitere.

În timp ce procesele privind lichidarea finală a trustului Epstein continuă în instanțe, Karyna Shuliak rămâne una dintre puținele persoane din cercul restrâns al finanțatorului care își continuă viața profesională în New York, așteptând deznodământul juridic al unei moșteniri de zeci de milioane de dolari.