Ciolacu a prezentat documente legate de zborurile cu Nordis

După ce a auzit cătușele zornăind în dosarul Nordis, Marcel Ciolacu a scos la iveală o serie de documente despre care a spus că sunt legate de zborurile cu avioanele de lux Nordis.

M-ar fi afectat direct dacă aș fi încălcat legea

Singurul lucru unde am avut anumite bănuieli a fost la actele promovate și avizate în Comisia Juridică de Laura Vicol. Grupul PSD a făcut un audit și nu există nici o lege care să fi favorizat vreo companie sau vreo lege sau amendament care ar fi dus la o favorizare

M-am dus la Buzău, am căutat arhivele, am cerut și o explicație de ce asigurarea era din alt an. De ce are alt curs (de schimb). E din partea companiei emitente (explicația – n.red.).

Aceasta e vechea factură prezentată pe Tiktok. Aceasta este chitanța. Am găsit factura originală și ați avut explicațiile de ce a fost la asigurare modificat anul și cursul valutar