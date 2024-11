Ciolacu, către Ciucă: De ce te-ai coborât atât de jos?

Candidatul PSD la preşedinţia României, Marcel Ciolacu, îl acuză pe candidatul PNL, Nicolae Ciucă, pentru modul în care s-a desfăşurat campania electorală.

”Eu n-am înţeles această campanie, vă dau cuvântul meu. N-am înţeles nici atacurile, n-am înţeles nici de ce îmi ataci familia? Eşti general de patru stele, de ce te-ai coborât atât de jos, cu atâtea minciuni, atât de josnic, crezând că românii vor înghiţi toate aceste gogoşi lansate în spaţiul public”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România Tv.

Nu mi-aduc aminte să fi fost atâtea atacuri la persoană, la familie, atâtea minciuni, o disperare, parcă, în ultimele zile, a spus Ciolacu.

”Am crezut că există totuşi o limită, mai ales că am avut un parteneriat corect. În loc să continuăm să fim o voce unită la nivelul Comisiei Europene, la nivelul Parlamentului European, pentru că noi am venit în faţa românilor cu o listă comună pentru alegerile europarlamentare, după două săptămâni am şters cu buretele faptul că românii ne-au votat 50% această listă comună. Cu alte cuvinte, românii ne-au arătat care este calea pe care trebuie să o urmăm, să rămânem o coaliţie stabilă pentru România, într-un context complicat şi economic şi cu o criză de securitate la graniţa României şi deciziile politice, aţi văzut care au fost”, a adăugat Ciolacu.