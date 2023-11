Ciolacu. Primarii se plâng că nu au bani. Ai excedent zeci de milioane de euro și înjuri Guvernul?

Premierul Ciolacu i-a acuzat pe primarii care se vaită pe Facebook de faptul că nu au bani. Au în cont excedent de sute de milioane, spun Ciolacu, care a lăsat să se înțeleagă că nu poate fi păcălit, pentru că ”vine (de) acolo”, adică a lucrat în administrație.

„Există și primari care se plâng în continuu pe Facebook și spun ce nenorociri a creat Guvernul, această Coaliție, ce dezastru este că nu avem bani, dar au excedente în cont de sute de milioane de euro. Și eu am lucrat în administrație, vin de acolo. Nu poți să ai excedent pe care l-ai calculat să ai cofinanțarea pentru fonduri europene, plățile urgente pe care le ai, de zeci de milioane de euro și să înjuri Guvernul și să ceri bani de la el. Nu funcționează așa. Deciziile trebuie luate de ministrul de finanțe, de Coaliție. Nu trebuie să mai avem decizii la paușal. Cei harnici trebuie încurajați. Cred că este ultimul tren de dezvoltare și regională și locală, și cu PNRR și cu exercițiul financiar”, a spus premierul Marcel Ciolacu prezent la Summitul Autorităţilor Publice Locale.

România „nu are o problemă cu banii

„Ordonanța cu măsurile fiscale este până pe 31 decembrie. Provocarea mea este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dvs. să vă puteți construi din februarie noile proiecte. Nu v-a confiscat nimeni nici un ban din conturile administrației locale. România nu are o problemă cu banii, macroeconomică, are o problemă în ceea ce privește deficitul și prioritizarea cheltuielilor.

S-a cheltuit prea mult în toate direcțiile încercând să acoperim absolut totul și am uitat un lucru esențial: până pe 31 decembrie închidem exercițiul financiar 2016-2020. Asta este prioritatea administrației locale și centrale. Nu putem să ne întoarcem să vorbim de o absorbție iar de 54%, ca la precedentul buget. Trebuie să avem o absorbție cu 9 în față”, a spus Ciolacu.

Reforma administrativă trebuie făcută

„Cu adevărat, nu se va pune în aplicare în 2024, dar trebuie să pornească de la dvs. Cel mai ușor pentru noi politicienii este să venim cu o lege și să spunem că sub 2.000 de locuitori nu mai există nicio comună. E foarte greșit. Abordarea nu trebuie să fie matematică, ne trebuie un plan construit cu consultanță și discuții și fără să mai căutăm întotdeauna să reinventăm apa caldă”, a mai afirmat premierul.

Trebuie făcută o reformă fiscală „predictibilă, echitabilă în 2025-2026”

„Eu nu am prins nici un bunic în viață. Dacă credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. E inuman. Avem cel mai scăzut prag al sărăciei din Europa. Nu se poate așa ceva. Trebuie să găsim sustenabilitate, trebuie să venim cu o reformă fiscală predictibilă, echitabilă în 2025-2026”, a declarat premierul Ciolacu.