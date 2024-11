Ciolacu, enervat de Ciucă. ”Au început cu atacuri la familie, cu minciuni!”

Premierul Marcel Ciolacu spune că este consternat de modul în care PNL a ales să facă campanie electorală, după ce în spațiul public au ajuns informații privind separarea sa de soție și un partaj voluntar de bunuri.

„Au intrat în acest joc mic de campanie cu atac la familie, cu minciuni. Eu am fosta alături de domnul Ciucă până în ultima zi de guvernare, la greva cu profesorii. Am stat alături de dânsul cu bune și cu rele și am înpărțit toate greutățile cu el. Eu nu mă aștept, eu fac comparații. Normal că am un gust amar văzând această abordare, cred că românii știu ce e bine să aleagă.

România are nevoie de stabilitate politică. (…) Din cele 200 de miliarde împrumutate de domnul Cîțu, zero întorși în economie, în loc să vorbim și eu și Nicolae Ciucă de buna guvernare, de ce e ales acest tip de campanie, de înjurături, să pară că ei nu mai sunt la guvernare.

Să vorbești de Finanțe, tu având ministru, negociator. Veți vedea că eu nu îmi termin mandatul până România nu va intra în Schengen”, a spus Ciolacu la un post tv, potrivit stiripesurse.ro.