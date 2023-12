Ciolacu îl desființează pe Andrei Muraru: „Un personaj depăşit”

Retragerea unui ambasador este atributul preşedintelui României, a declarat, marţi, prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a menţionat, cu referire la şeful misiunii ţării noastre în SUA, că se vorbeşte „prea mult despre un personaj care a fost depăşit de calitatea de diplomatică pe care a avut-o”.

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Washington despre afirmaţiile pe care le făcuse anterior cu privire la retragerea de la post a ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru.

„Nu am vorbit cu nimeni despre nicio retragere. Ştiţi că nu este în atributul meu de prim-ministru retragerea unui ambasador, este atributul preşedintelui României”, a afirmat Ciolacu.

Premierul a precizat că nu a discutat cu şeful statului pe acest subiect.

„Singurul lucru pe care l-am făcut, aşa cum este şi normal, am stat de vorbă cu doamna ministru Odobescu, care este membră a Guvernului României. Cred că vorbim prea mult despre acest subiect şi prea mult despre un personaj care a fost depăşit de calitatea diplomatică pe care a avut-o”, a susţinut Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a adăugat că nu vrea să vorbescă despre „diplomaţia română care-şi face datoria peste tot, pentru o excepţie sau pentru un moment emoţional al unui domn ambasador”.

„De obicei, în viaţă, ca de multe ori şi în politică şi în diplomaţie, când urci sărind anumite etape la un nivel prea mare, de obicei, vine un moment în care te faci de râs”, a transmis Ciolacu.

Premierul afirmase anterior, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că, dacă ar fi avut atribuţii în acest sens, l-ar fi rechemat de la post pe ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru.

Declaraţia a intervenit după ce Muraru spusese, la un eveniment organizat la Washington, că premierul nu a considerat necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei României la întâlnirile politice din SUA.

„Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul rând, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe. Dânsa este reprezentanta de vârf a diplomaţiei române. Nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare, de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. (…) Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie, până la urmă, cred că emoţională a domniei sale nu l-a calificat”, a declarat Ciolacu, pentru Antena 3.