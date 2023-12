Ciolacu, la Tv. ”Eu nu pot să modific nimic din trecut”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că speră ca la sfârşitul lunii februarie peste 80% din ministere să fie reorganizate.

„Am peste 10 ministere care în acest moment sunt în reorganizare, pus în transparenţă proiectul. A terminat SGG. Am cerut ca toate instituţiile să aibă un birou unic de autorizare, de avizare, să nu mai mergi pe la fiecare birou să ceri semnături, chit că eşti privat sau eşti din administraţia centrală sau locală. Tot ce înseamnă control se va reuni la un singur departament în toate ministerele. Aceste modificări de fond se fac în timp, şi aşa mi-am propus în maximum şase luni. Eu sper ca la sfârşitul lui februarie peste 80% din ministere să le am reorganizate”, a spus Ciolacu, la România Tv.

Acesta a adăugat că de fiecare dată când auzim cuvântul reformă „ne speriem”.

„Vorbim de PNRR, întotdeauna vorbim despre bani. Nu! În PNRR, în primul rând, trebuie să vorbim de reformă. Dacă vrem să fim o ţară ca afară”, a mai afirmat premierul.

Despre tragedia de la Ferma Dacilor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, că aşteaptă raportul comisiei de anchetă în cazul incendiului de la Ferma Dacilor, din judeţul Prahova, după care secretarul de stat Raed Arafat trebuie să propună o serie de modificări legislative pentru ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc.

„A fost o catastrofă, condoleanţe familiilor, au murit şi copii, şi tineri. Aştept raportul comisiei de anchetă, apoi mai mult ca sigur vicepremierul şi Raed Arafat o să vină şi cu propunerile de modificări legislative. Ce nu pot să înţeleg, să nu ai nici detector de fum în pensiune? Am înţeles că nu era o pensiune înregistrată, era cu camere de dormit. Ştiţi că a fost un preşedinte al Consiliului Judeţean (Prahova n.red.), domnul Toader Bogdan, a reuşit în instanţă să câştige demolarea acestei pensiuni? Apoi dânsul nu a mai fost preşedinte al Consiliului Judeţean. Ulterior va trebui să ştim cu toţii ce s-a întâmplat că nu s-a ajuns la demolare. Cum a rămas să funcţioneze?”, a spus Ciolacu, la România Tv.

El a adăugat că în ţara noastră sunt mii de instituţii publice care nu au aviz de securitate la incendiu, iar cea mai celebră instituţie de acest gen este Palatul Parlamentului.

„Biserici, şcoli, nu au (aviz de securitate la incendiu – n.r.). Trebuie intervenit. Sunt unele, în schimb, construite pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie. (…) Trebuie o modificare exact cum s-a întâmplat după incidentul de la Crevedia. Trebuie să faci o distincţie, ce înseamnă să autorizezi un magazin, ce înseamnă să autorizezi o staţie GPL. Ne trebuie o Românie ordonată. Nu exclud că trebuie şi coordonată. Nu se mai poate. (…) Domnul Arafat trebuie să vină cu o propunere legislativă şi să începem inventarierea, exact cum am făcut după incidentul de la … (…) Haideţi să vedem ancheta. Cine este vinovat, am văzut demisii în acest moment, vom vedea, şi cu certitudine că toată lumea va plăti în funcţie de fapta pe care a făcut-o”, a mai afirmat premierul.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a solicitat joi, după o întâlnire cu şefi din MAI pe tema tragediei de la Ferma Dacilor, „o analiză obiectivă a cadrului legislativ incident activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă”, urmând ca propunerile să fie transpuse într-un proiect de act normativ care să amendeze legislaţia în vigoare.

Din primele cercetări ale autorităţilor, Ferma Dacilor nu avea autorizaţie de construire şi funcţiona fără autorizaţie de securitate la incendiu.

Bazele afacerii de la complexul turistic de la Tohani au fost puse în 2013, însă primarul comunei nu a fost niciodată în control la acest complex, care avea o autorizaţie de clasificare de la Ministerul Turismului.

Prin recalculare, pensiile mici vor creşte, iar cele mari vor stagna

Ciolacu a declarat că începând cu 2024, prin recalculare, pensiile mici vor creşte, iar cele mari vor stagna, îndemnând pensionarii să îşi compare suma de pe fluturaş cu pensia medie din România.

„Ce mă deranjează e că vorbim tot timpul de pensionari, parcă ar fi săracii oameni o povară. (…) Sunt oameni cu 1.500 lei şi, tot timpul, când vorbim de buget, se întreabă de unde se măresc pensiile. Dar ce aveţi cu pensiile oamenilor? Până şi Comisia ne-a spus:

‘Faceţi ceva că sunt prea mici pensiile’. De aceea, avem mărirea de 13,8% de la 1 ianuarie 2024 şi de la 1 septembrie recalcularea pensiilor. Prin recalculare, pensiile mici vor creşte, iar cele mari vor stagna. Oamenii au ieşit la pensie pe diferite legislaţii. Sunt mult prea multe inechităţi şi asta încercăm, prin noua lege a pensiilor, finalizată anul acesta, încercăm să închidem aceste inechităţi”, a spus Ciolacu, la România Tv.

Întrebat despre discrepanţa dintre pensiile obişnuite şi cele din Justiţie, Ciolacu a spus:

„Eu nu pot să modific nimic din trecut. Prezentul e o consecinţă a trecutului. Ce putem face acum? (…) Pensiile mici vor fi recalculate. Nu pot să iau un drept al unui om din trecut, nu am dreptul, nu e constituţional. Ce pot face prin lege? Acele pensii nu se mai măresc. (…) Indexarea e doar pentru partea contributivă.

Pensiile speciale nu se măresc cu niciun leu.(…) Nu pot să compar o pensie de 40.000 lei cu o pensie de 1.500 lei. E suficient.

Fiecare dintre noi trebuie să ne uităm în oglindă, să vedem unde este România, care e pensia medie din România şi ce pensie ai tu în fluturaş”.