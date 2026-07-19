Ciprian Ciucu: Bolojan a intrat în colimatorul sistemului

Ciprian Ciucu a fost întrebat, într-o emisiune la Digi 24, ce viitor politic crede că va avea preşedintele PNL Ilie Bolojan şi dacă acesta se îndreaptă către o candidatură la preşedinţia României, potrivit News.ro.

„E foarte greu de spus acest lucru, nu ştiu. Şi Ilie Bolojan a intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede. Campanii media, atacuri orchestrate, asocieri cu evenimente pentru care nu poate fi tras la răspundere.

Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credinţă, care nu sunt perfecţi, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt, el sau alţii”, a răspuns Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: Oameni cu profilul lui Bolojan ajung rar în vârful statului

Acesta admite că Bolojan nu este perfect, dar spune că oameni care au profilul acestuia ajung foarte rar în vârful statului.

„Vreau să vă zic ceva: lumea întreabă care-i faza cu Bolojan, de ce tot insistaţi atâta cu Bolojan ăsta, că poate nu e nici cel mai deştept din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le are şi el pe ale lui.

Dar care-i faza cu Bolojan? Şi răspunsul meu e foarte simplu: oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deştept, care are şi el un trecut politic, care şi el poate greşi şi a şi greşit, ca noi toţi, şi eu am greşit, genul ăsta de oameni răzbat atât de rar prin sistem şi să ajungă în fruntea statului – a fost preşedinte interimar, putea să fie, dacă voia, şi preşedinte acum, dar şi-a ţinut cuvântul, şi prim-ministru un an de zile – ajung atât de rar acest gen de oameni responsabili în fruntea statului şi sunt atât de puţini”, a argumentat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei a vorbit public, în ultimele luni, în repetate rânduri despre „sistem”, subliniind că, fără a generaliza, acesta este format din politicieni „care nu îşi aparţin” şi oameni din diverse zone care îi „protejează” pe aceşti politicieni.