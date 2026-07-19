Ciprian Ciucu: Bolojan a intrat în colimatorul sistemului

Ciprian Ciucu a fost întrebat, într-o emisiune la Digi 24, ce viitor politic crede că va avea preşedintele PNL Ilie Bolojan şi dacă acesta se îndreaptă către o candidatură la preşedinţia României, potrivit News.ro.
„E foarte greu de spus acest lucru, nu ştiu. Şi Ilie Bolojan a intrat în colimatorul sistemului. Se simte acest lucru, se vede. Campanii media, atacuri orchestrate, asocieri cu evenimente pentru care nu poate fi tras la răspundere.
Va fi o luptă pentru viitorul României între oamenii de bună credinţă, care nu sunt perfecţi, că nu vreau ca să fie văzut Ilie Bolojan ca un sfânt, el sau alţii”, a răspuns Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: Oameni cu profilul lui Bolojan ajung rar în vârful statului
Acesta admite că Bolojan nu este perfect, dar spune că oameni care au profilul acestuia ajung foarte rar în vârful statului.
„Vreau să vă zic ceva: lumea întreabă care-i faza cu Bolojan, de ce tot insistaţi atâta cu Bolojan ăsta, că poate nu e nici cel mai deştept din România, poate nu e nici cel mai priceput politician, poate le are şi el pe ale lui.
Dar care-i faza cu Bolojan? Şi răspunsul meu e foarte simplu: oameni precum Ilie Bolojan, care nu e perfect, care nu e cel mai deştept, care are şi el un trecut politic, care şi el poate greşi şi a şi greşit, ca noi toţi, şi eu am greşit, genul ăsta de oameni răzbat atât de rar prin sistem şi să ajungă în fruntea statului – a fost preşedinte interimar, putea să fie, dacă voia, şi preşedinte acum, dar şi-a ţinut cuvântul, şi prim-ministru un an de zile – ajung atât de rar acest gen de oameni responsabili în fruntea statului şi sunt atât de puţini”, a argumentat Ciprian Ciucu.
Primarul general al Capitalei a vorbit public, în ultimele luni, în repetate rânduri despre „sistem”, subliniind că, fără a generaliza, acesta este format din politicieni „care nu îşi aparţin” şi oameni din diverse zone care îi „protejează” pe aceşti politicieni.
11 comentarii
Daca dupa aproape doi ani sistemul (sistemele?) nu au asmutit-o pe Lia sa-l agate pe Bolojan cu ceva, e de bine pentru el (si pentru noi)!! Pentru ei e o rusine sora cu disperarea!! Ce zici Nicusor, mai ai curaj sa concurezi la prezidentiale?
Exista vreun politruc care nu apartine sistemului ? Exemple ?
”Bolojan a intrat în colimatorul sistemului”. Nu ”bre!” nu in colimatoriul sistemului, ci al populatiei, este mai grav. Nu-l mai salveaza nimeni! Nici pe voi care il sustineti pe acest individ.Veti pleca odata cu el.
Ciucu e gelos pe Bolojan,care este un tip unic in Romania
Cred ca Ciucu pana la urma e tot un Vestea
Ce presedinte, ce perfectiune, Bolo a facut decat TREBUIE. Vine altul si schimba ceva, baga tara in gard (junk) i va nenoroceste cu 24% TVA si taxe duble ! Ati avut mare noroc cu acest Bolo !
În politică faci ce trebuie făcut atât cât poți și nu te plângi mai ales la o televiziune a sistemului. Sistemele sunt mai multe și se luptă între ele. Dacă te duce capul te descurci cumva și când nu mai poți pleci cum a plecat Emil Constantinescu. Eu nu v-am votat să vă văicăriți. Puteți învăța și de la oamenii sistemului. Ei când se luptă între ei se lasă cu sânge și tot câștigă unul Exemplu Voiculescu cu antenele lui) , Băsescu Petrov. Voi, cum vă zgâlțâie puțin, hop cu văicăreala . Hai, să sară șpanul!
„Bolojan a intrat în colimatorul sistemului”???
Deci a intrat in propriul sau colimator?????
Sunt întru totul de acord cu declarațiile Domnului Ciucu, numai chiorii și analfabeții funcționali nu vor să vadă sau nu văd lucrul aceasta , un fecior de țăran simplu de la țară fiu de CFR ist și mamă casnică de la țară cum sa ajungă el sa conducă Romania, dar poate o sa îi vină mintea la cap și poporullui ăsta și o să știe să aleagă neghina de grâu
Da, are dosarul de cadre ‘sanatos’. Provine dintr-o familie de muncitori, cu origini sanatoase. Merita a fi propus pentru… – cam asa suna ceea ce ati scris. Ca pe vremuri, la B.O.B. Mult e dulce si frumoasa limba voastra de lemn…😉
Ha! Este deja acolo, altfel nu devenea seful Senatului si presedinte interimar. Cine l-a desemnat sa fie seful Senatului si sa preia conducerea peneleului, cand maCiuca inca nu declarase ca renunta la sefia partidului? Tata-mare, desigur…😉
Doi derbedei.