Ciprian Ciucu: „Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător ” VIDEO

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă, în condițiile în care o mare parte din veniturile municipalității sunt distribuite către subvențiile pentru transportul public și sistemul de termoficare. Edilul susține că, fără finanțări externe, investițiile în oraș ar fi fost aproape imposibil de realizat și anunță că, în perioada următoare, va prezenta public și problemele care afectează compania Termoenergetica.

Bani pentru STB și Termoenergetica

În declarațiile acordate pentru Cotidianul, Ciprian Ciucu a explicat că Primăria Capitalei plătește lunar aproximativ 150 de milioane de lei către STB și alți 150 de milioane de lei către Termoenergetica. În același timp, municipalitatea încasează aproximativ 400 de milioane de lei de la Guvern, iar cheltuielile cu salariile se ridică la circa 80 de milioane de lei pe lună.

„În fiecare lună plătim la STB 150 de milioane și la Termoenergetica 150 de milioane. În timp ce intră de la Guvern 400 de milioane și 80 de milioane sunt salariile. Dacă nu mă dădeam peste cap să obțin fonduri de la bănci, cum ar fi BEI, nu am mai avea bani de investiții”, a declarat edilul.

Situația companiei Termoenergetica

Primarul susține că una dintre cele mai mari probleme este situația companiei Termoenergetica, despre care afirmă că a fost construită pe un model care îi face imposibilă funcționarea eficientă pe termen lung.

„În două-trei săptămâni discutăm și despre Termoenergetica. Prin design, i-a fost programat eșecul. Trebuie o discuție serioasă la nivel de Minister al Energiei, ANRE și Parlament. Sistemul a fost gândit de așa natură ca această companie să eșueze”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul afirmă că a ales să ia măsuri dificile pentru a evita intrarea Primăriei în incapacitate de plată, chiar dacă acestea pot avea un cost electoral.

„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare. Am două opțiuni: să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată”, a afirmat acesta.

Ciprian Ciucu a făcut referire și la problemele istorice ale sistemului de termoficare, susținând că acestea datează din perioada în care Termoenergetica a preluat modelul de funcționare al fostei RADET.

„Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă. Nu s-a ocupat nimeni din 2012, când Termoenergetica a preluat modelul de business de la RADET, care a fost dus în faliment, și a rămas o gaură de 5 miliarde de lei”, a declarat edilul.

Incapacitate de plată

Primarul general a avertizat că situația financiară s-ar putea agrava și mai mult dacă Primăria Capitalei va pierde litigiul cu Guvernul privind datoriile istorice.

„Dacă pierdem procesul cu Guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde de lei, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali”, a concluzionat Ciprian Ciucu.