Ciprian Ciucu: „Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător ” VIDEO

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că Bucureștiul se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă, în condițiile în care o mare parte din veniturile municipalității sunt distribuite către subvențiile pentru transportul public și sistemul de termoficare. Edilul susține că, fără finanțări externe, investițiile în oraș ar fi fost aproape imposibil de realizat și anunță că, în perioada următoare, va prezenta public și problemele care afectează compania Termoenergetica.
Bani pentru STB și Termoenergetica
În declarațiile acordate pentru Cotidianul, Ciprian Ciucu a explicat că Primăria Capitalei plătește lunar aproximativ 150 de milioane de lei către STB și alți 150 de milioane de lei către Termoenergetica. În același timp, municipalitatea încasează aproximativ 400 de milioane de lei de la Guvern, iar cheltuielile cu salariile se ridică la circa 80 de milioane de lei pe lună.
„În fiecare lună plătim la STB 150 de milioane și la Termoenergetica 150 de milioane. În timp ce intră de la Guvern 400 de milioane și 80 de milioane sunt salariile. Dacă nu mă dădeam peste cap să obțin fonduri de la bănci, cum ar fi BEI, nu am mai avea bani de investiții”, a declarat edilul.
Situația companiei Termoenergetica
Primarul susține că una dintre cele mai mari probleme este situația companiei Termoenergetica, despre care afirmă că a fost construită pe un model care îi face imposibilă funcționarea eficientă pe termen lung.
„În două-trei săptămâni discutăm și despre Termoenergetica. Prin design, i-a fost programat eșecul. Trebuie o discuție serioasă la nivel de Minister al Energiei, ANRE și Parlament. Sistemul a fost gândit de așa natură ca această companie să eșueze”, a spus Ciprian Ciucu.
Edilul afirmă că a ales să ia măsuri dificile pentru a evita intrarea Primăriei în incapacitate de plată, chiar dacă acestea pot avea un cost electoral.
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„Eu sunt primarul care a tras lozul necâștigător și care trebuie să ia deciziile nepopulare. Am două opțiuni: să mă fac că nu văd, să inventez adversari, să adopt un discurs suveranist, să iau împrumuturi și să îngreunez situația care va exploda. Sau să iau deciziile nepopulare, indiferent de costul electoral, ca să nu intre în incapacitate de plată”, a afirmat acesta.
Ciprian Ciucu a făcut referire și la problemele istorice ale sistemului de termoficare, susținând că acestea datează din perioada în care Termoenergetica a preluat modelul de funcționare al fostei RADET.
„Sistemul e proiectat să se ducă în gard. Are un design care îl duce clar către o implozie masivă. Nu s-a ocupat nimeni din 2012, când Termoenergetica a preluat modelul de business de la RADET, care a fost dus în faliment, și a rămas o gaură de 5 miliarde de lei”, a declarat edilul.
Incapacitate de plată
Primarul general a avertizat că situația financiară s-ar putea agrava și mai mult dacă Primăria Capitalei va pierde litigiul cu Guvernul privind datoriile istorice.
„Dacă pierdem procesul cu Guvernul și trebuie să le dăm 3,5 miliarde de lei, intrăm în incapacitate de plată. Să vedem atunci câți se înghesuie să fie primari generali”, a concluzionat Ciprian Ciucu.
8 comentarii
Nu mai retin exakt, cine a fost Primar Geaneral anterieur?
Bugetul de stat ii da 400 de milioane de lei plus 80.000 milioane pt salarii, iar el plateste 150 milioane si inca 150 milioane la cele doua companii…deci 400-150-150=100 milioane de la Bugetul tarii care nu se stie unde ajung,…ce faci luna de luna cu 100 de milioane deci 1,2 miliarde/an? plus ce va ramane din taxe si impozite locale?
daca primaria era castigata de placuta volvo, baga si mai tare Bucurestiul in faliment. Ei nu stiu altceva decat sa ascunda problemele, datoriile, sa le faca si mai mari, pentru ca cei care vin dupa ei sa-si rupa gatul. Asa a facut placuta Volvo si la guvernare si in toate UAT unde a castigat. Au facut prapad, jaf, dupa ei potopul, si dupa se dau virgini, ii obliga pe cei care ii succed sa i-a masuri impopulare. Este ceva ciclic, castiga alegerile cu un scor urias, dupa ani le pierd, cei care vin trebuie sa i-a masuri impopulare, iar castiga alegerile si tot asa. La vremuri grele, vin conducatori puternici ca Bolojan. Conducatorii puternici fac vremurile usoare, vremurile usoare aduc conducatori slabi, pa ra zi ti, placuta Volvo. Placuta volvo face vremurile grele. Si tot asa un cerc vicios din care unii se imbogatesc peste masura, poporul saraceste, iar placuta Volvo e mereu pe val.
chiar daca folosesti metafore si il ridici la cer pe Bolojan care da 400 de milioane lunar ca sa-si ajute primarul/partidul, daca era ”volvo” sareai in sus ca se platesc de la bugetul Romaniei cheltuelile locale…ai omis ceva ”proscrisa” a atras fonduri europene folosite de primaria preluata de nicu cel usor, dar nu se pune ca nu-i Clotilde sau Ciucu din lumea buna…
Europa ”dezinformeaza” atunci cand in statisticile ei din 2019 PM Dancila deficipul era 2,9% si datoria 35% din PIB adica 375 miliarde LEI iar cu Orban in 2020 datoria era de 500 de miliarde lei deci cu 30% mai mare si tot asa cu Catu PM/ministru de finante, iar altii au ajuns sa imprumute pt a plati ratele la imprumuturile acestor magnifici liberali-useristi?
vazut ce avere are tanti Vio, a ta?
Lucrezi gratis?
Ia mai postati una, maaaai si sunati din zurgalaaaai ! Creditu-i mic, dobanda-i mare, semne proaste anul are ! Semne proaste din belsug, ne mai lipseste un cosciug. Ca de cand cu nicusor – nu mai vreau televizor. Si de cand cu bolojan – saracia e can-can.