Ciprian Ciucu vrea insolvența STB. Ana Ciceală: Trebuia să decăpușeze de PNL-iști instituția

Criticile Anei Ciceală pentru Ciprian Ciucu vin după demersul acestuia de a porni procesul de intrare în insolvență a STB. În postări succesive pe Facebook, dar și în intervenții TV, primarul Capitalei susține că situația financiară nu este una sustenabilă, iar intrarea în insolvență este ultima variantă pentru salvarea transportului public din București.

„Pentru a înțelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile aferente, depășește 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului București”, susține Ciprian Ciucu.

Primarul a identificat trei cauze pentru „dezastrul finanicar” din Societatea de Transport București.

„1. Neplata contributiilor angajaților către ANAF (peste un miliard de lei!!!)”

„2. Impostura, politizarea și neîndeplinirea funcției pentru care a fost înființată ADI TPBI!”. ADI TPBI este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, condusă la comun de autoritățiile din Ilfov și București.

„3. Management defectuos (din cauza politizării) neorientat spre eficiență la nivelul STB. Frica de sindicate.”

De ce vrea Ciucu insolvență

Ciprian Ciucu a ales să ceară insolvența companiei din mai multe motive. Edilul susține că STB poate scăpa de o parte din restanțe prin această procedură. Totodată, insolvența protejează salariile lucrătorilor din Societate, conform primarului. „Insolvența va da posibilitatea unui administrator judiciar să denunțe unilateral contractele comerciale păguboase pentru STB și tot administratorul judiciar va întocmi un plan de reorganizare care să aducă în limitele decenței cheltuielile STB”, mai explică Ciprian Ciucu.

În același timp, primarul a vorbit și despre alte probleme ale bucureștenilor în raport cu situația financiară din STB. Conform Buletin de București, primarul general Ciprian Ciucu a declarat luni că stimulentele pentru persoanele cu dizabilități vor putea fi plătite, „dacă vor fi bani în urma insolvenței STB”.

„Dar în momentul de față trebuie să iei o decizie, care este o decizie foarte grea, să știți. Ce faci, plătești salariile unor oameni care au familii și trebuie să ducă salarii la ei acasă, sau plătești aceste stimulente care nu știu ce stimulează. Sunt numite stimulente dar de fapt sunt niște ajutoare sociale la nivel local, nu sunt stimulente, care dublează niște plăți naționale pe care deja statul le face”, a declarat Ciprian Ciucu într-o conferință de presă.

Ana Ciceală: Ciucu trebuia să decăpușeze STB de PNL-iști

Candidata SENS la ultimele alegeri pentru PMB, Ana Ciceală, a făcut o postare în care a criticat dur decizia luată de Ciprian Ciucu. Aceasta susține că primarul a decis să bage în insolvență STB pentru a evita depolitizarea instituției, care în ultimii cinci ani a fost condusă de directori veniți pe linia liberală.

„În loc de insolvența STB, Primăria București trebuia să reformeze și să decăpușeze de PNL-iști instituția

Ieri a mai pus primarul general o cărămidă la intrarea în insolvență a STB. Ciucu ieri: «Eu am venit la o masă pusă». Partea nespusă: Masa a fost pusă de el și de colegii din PNL cât el era Președinte PNL București.”

„Deci nu vor ca PNL să piardă controlul companiei printr-un nou CA nepolitizat”

Ana Ciceală susține că liberalii vor să pună un administrator special, necesar pentru procedura de insolvență, pentru că cesta ar putea fi numit direct de către liberali prin AGA, pe care îl controlează politic. Decizia de insolvență vine în contextul în care zeci de oameni s-au înscris la concursul pentru șefia STB.

„Primarul Ciucu ieri: «Problema este că acel plan de măsuri nu ar fi suficient. STB se află într-o stare de insolvență nedeclarată de cel puțin 6-7 ani de zile».

Putem să ne întrebăm atunci de ce acum vrea primarul intrarea STB în insolvență. PNL are controlul complet al companiei prin majoritate în Adunarea generală a Acționarilor și deci a Consiliului de Administrație al STB din 2021, de 5 ani. Înțelegem însă rapid de ce acum insolvența citind titlul unei știri de acum 8 zile: «Bătălie pentru conducerea STB: 45 de persoane s-au înscris pentru șapte locuri în Consiliul de Administrație».

Deci avem explicația: PNL și Ciucu nu vor să reformeze instituția printr-un Consiliul de administrație ales prin procedură (aviz domnului prim-ministru care aprinde lumina, dar oare o aprinde și când știe că va da ochi în ochi cu proprii colegi?), ci vor să pună administrator special (numit de AGA, pe care o controlează), în locul unui administrator judiciar (numit de instanță, nu de AGA și CA) cum frumos explică ieri planul domnul primar general: «Sper să avem un judecător sindic care să ne lase pe noi să ne ocupăm de această insolvență împreună cu administratorul special».

Deci nu vor ca PNL să piardă controlul companiei printr-un nou CA nepolitizat”, a scris Ana Ciceală într-o postare mai largă pe Facebook.

Ciceală: Pe vehicul, în București sunt 9 angajați. În Europa, media e de 4-5

Ana Ciceală susține că Ciprian Ciucu a moștenit un STB mai bogat decât Nicușor Dan. Cu toate astea, Ciceală crede că este nevoie de multă reformă în interiorul Societății. Aceasta a explicat faptul că există 9 angajați pentru un mijloc de transport, comparativ cu 4-5 angajați în vest. Ciceală susține că acest fapt este rezultatul existenței mult prea multor directori.

„Acum, că avem explicațiile cele mai plauzibile pentru deciziile politice, să vedem situația de fapt. Ciucu a preluat de la Nicușor Dan un STB mai bogat decât cel găsit de fostul primar.

Încasările de la STB s-au dublat prin sporirea disciplinei de plată. Dar organigrama STB este aceeași ca la RATB.

Unul dintre indicatorii fundamental pentru operatorii de transport public europeni este numărul de angajați al operatorului de transport per vehicul activ. În Europa media este de 5 angajati per vehicul, cei foarte performanți funcționează cu mai puțin de 4.

STB are aproape 9 per vehicul, o armată de oameni. Asta nu înseamnă că trebuie să dai afară jumătate din oameni. Ci poți să dai afară surplusul de aproape 200 de directori. Care mănâncă bugetul.”

Ciceală a dat mai multe exemple de oameni din conducerea STB care încasează lefuri imense.

„Exemplu: Daniel Istrate, fostul director al STB pus de PNL, actual sef de cabinet al directorului STB, a câștigat în jur de 12.000 de euro pe lună anul trecut. Da, ați citit corect.

Membrii Consiliului de Administrație primesc în jur de 3.000 de euro PENTRU O SINGURĂ ȘEDINȚĂ PE LUNĂ. Oare de ce nu vor să fie înlocuiți prin procedura transparentă și deschisă de concurs public?

Poți să ajungi în plus la o medie mult mai bună angajat/vehicul nu făcând restructurări masive, ci având mult mai multe vehicule active, mai mult transport public de acești bani și acești angajați și având un management bun, nu un management politizat.”

Ciceală: Autobuzul electric e pedeapsă la STB

În finalul postării, Ana Ciceală a prezentat mai multe probleme care țin de conducerea STB. Aceasta a pus vina pentru aceste probleme pe Partidul Național Liberal.

„Câteva exemple de alte disfuncționalități, mai mici și mai mari, după cei 5 ani de conducere PNL la STB: