Cititorii spun. ”Cu Ciolacul, Ciuca și Semeon vrem noi Tezaurul?! Râd și curcile?

Declarațiile vicepreședintelui Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, au stârnit indignare, românii au reacționat după ce a spus că „românii… nu sunt o națiune, ci un mod de viață“.

”Marinarul spune:

Ne-am ales cel mai prost moment sa cerem tezaurul. Au făcut numai pentru imagine. Finalitate zero. Ne trebuiesc oameni politici de excepție sa rezolve aceasta problema. Cu Ciolacul, ciuca, rangă și semeon vrem noi tezaurul?! Rid și curcile?! Ne facem de rîs.

Ai lasa tavarshci! spune:

si cu invazia tarii de jos chiar de la 1812 cum ramane tovarashe? nu frumos la tine bre, tavarshici, bre!

Elena Popa spune:

Bețivi, hoți, oameni fără cuvânt ăștia sunt rușii. Nu știu ce dracu au avut în cap oamenii noștri politici când le-au încredințat lor tezaurul României.

Wessin y Wessin spune:

In 2014, Rusia a trecut definitiv la ora de iarna . In felul acesta, rusii nu mai trebuie sa dea ceasurile inapoi !!

Negro spune:

S-a trezit si Medvedev din betie. Limbajul diplomatic pe care l-a scos la vedere, cum ca Romania nu e o natiune, ii caracterizeaza pe toti criminalii din anturajul lui Putin. Sunt amanari si contrtoverse de mai bine de un secol, dar niciodata rusii nu au fost pusi la zid de lumea internationala ca acum. Ca incearca sa-i impresioneze pe ai lor cu limbajul de mahala nu le va da nicicand castig de cauza. Poate mai sunt oameni rataciti si prin taigalele lor. Si vor intlege. Iar dupa prabusirea acestei caste de hoti iresponsabili si fiorosi, va reincerca Rusia istorica sa intre in concertul natiunilor civilizate si vor da socoteala de toate crimele si jafurile perpetrate atat de violent. Cum Betivanul de fata a declarat ca Ucraina nu e o natiune, comunitatea europeana este condusa de „idioti” etc. daca va supravietui dezastrului in care au adus tara va raspunde cumva in fata tribunalului international. Caci nu a fost, nu este si nu va fi fapta fara raspalata…

Paulian Ionescu spune:

Ma amuza cind citesc opiniile unor neica nimeni in care ii fac pe rusi betivi si hoti de parca roamii ar fi ma altfel.Noi in plus comparativ cu rusii mai sintem si consumatori de droguri,pedofili,fricosi ,oameni cu doua fete ,laudarosi si pretiosi,infometati dupa bani multi si munca putina,interesati de diplome si masterate luate pe bani,corupti si ciubucari ,toti am vrea sa fim doar sefi,patroni, si nimeni nu mai este interesat sa munceasca etc.etc .Ce popor dragut sintem noi !

Miorița spune:

Probabil ca în mintiulica lui nici bulgarii, macedonenii, sarbii , slovenii și mai ales polonezii nu sunt o națiune. Și eu număr cățeii pe care ii provoacă aiurea și tare mi-e teamă ca nu mai rămâne nimic, nici de-o ferfeniță dacă vecinii intre ei fac gură iar modul de viața romanesc își spune păsul și oful.

Atunci când furi din sfinții creștin ortodocși ai românilor, cum e? Ai furat din modul de viața sau din cultura si religia unei nații?

Explică-te! Sau ai amuțit?

Până și sfinții și icoanele vrei sa le furi?

Nu e voie! Îți dau peste degete pentru lipsa de onestitate. Cu rigla triunghiulară o incasezi. Ca animal ce umbli să furi„