Cititorii spun. ”Acolo s-a „frânt”. Oricum, sportul e frumos. Baftă, Simona!”

Românii au invadat tribunele ca să o vadă pe Simona la Miami, primirea a fost senzațională. Și-au dorit să fie cât mai aproape de ea, s-au înghesuit și s-au bucurat. Au făcut poze, iar Simona a venit la ”întâlnire” îmbrăcată în culorile tricolorului.

În prima partidă jucată, după un an şi jumătate de pauză, ea a arătat că este în formă, având nevoie de doar câteva puncte pentru a reveni în ritm.

L’Equipe a scris că dificultățile la serviciu au condamnat-o pe Simona Halep în fața Paulei Badosa.

Ce părere au cititorii despre prestația Simonei, dar și despre comentariile făcute de daneza Caroline Wozniacki referitoare la primirea cu uşurinţă la competiţie a cuiva care a „trişat”, informează AFP.

Justinianus spune:

”Paolo, sa zici merci ca Simona a ratat break-ul de 2-0 in setul doi, acolo s-a „frant” a noastra, avind o minge ultra usoara la fileu pe care a bubuit-o afara. Oricum, sportul e frumos. Bafta Simona”

John Steed spune:

”Nu e chiar rau dupa un an si jumatate fara meciuri”.

Vax spune:

”Inceput prost, dezamagitor, oarecum scuzabil prin pauza lunga. Probabil ca va deveni o jucatoare de duzina ca si restul jucatoarelor romance.

Ziua buna se cunoste de dimineata……”.

UN RĂBDARE TRECĂTOREAN spune:

”HEI-ȘACALILOR-ÎNCĂ NU V-AȚI REPEZIT S-O SFÂRTECAȚI?”

ioan spune:

”Bine ai revenit , Simona! Ai platit prea mult pt. o greseala a celor pe care i-ai platit gras ca sa aiba grija de ce maninci si ce bei !Nu te uita in gura unor coate-goale care n-au batut un cui in viata lor, caci astia nu pot intelege munca unui om!”

andrei ionescu spune:

”Bună! Ce a deranjat-o pe Wozniacki? Grija , ce fac alții? E răutate si ceva prostie.

se pare ca spune:

”Wozniacki a uitat cum a castigat in Australia si datorita acelei victorii a facut o boala autoimuna. Pare ca a vorbit invidia din ea. S-ar putea sa reflecte ca nu se simte bine in postura de mama si sotie si s-a refugiat in sport unde macar acolo spera sa fie multumita. Sau nu-i ajung banii… este nevoita joace si desi a revenit de anul trecut nu reuseste sa lege mai mult de doua trei meciuri intr-un turneu.

crocodilul satul spune:

Sa nu uitam ca daneza s-a retras in 2020 si a revenit in 2023, ce sa vezi, cam cat ar fi fost o suspendare pentru dopaj.

A mai fost un jucator, nu dau nume, care a lipsit 6 luni pentru o operatie la genunchi si a aparut apoi fara vreo cicatrice. Totul in liniste, fara scandal, ca e vorba de lumea buna, nu de niste tarani din est care indraznesc sa castige si ei”.

nelu spune:

”Daneza are dreptate, cel care a trișat trebuie pedepsit nu promovat, alții muncesc pe rupte pentru rezultate,iar alții vor să fenteze,care este ăla care a recunoscut că a făcut ceva ilegal, nimeni”.

Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, marţi, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, în meciul său de revenire în circuitul profesionist, după o absenţă de un an şi jumătate.