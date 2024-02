Clasic și cool: povestea sneakerșilor New Balance 327

În fața designerilor de la New Balance, s-a pus sarcina de a crea noi sneakerși de primăvară-vară, care să fie nu doar confortabili, ci și să se potrivească garderobei tinerilor cumpărători ai mărcii. Nerw Balance 327 reprezintă o încercare de succes de a atrage audiența, concentrându-se pe aspectul modern, ceea ce ne atrage pe toți. De data aceasta, creatorii au depășit toate așteptările și au adus pe lume unul dintre cei mai buni sneakerși pentru sezonul cald.

Tendințe și modele

Printre multele tendințe în lumea încălțămintei sportive în ultimii ani, se remarcă în mod deosebit cea către modele hibride, în care elementele de arhivă sunt combinate cu soluțiile de design moderne. De obicei, acești sneakerși fac parte din colecțiile de zi cu zi, fiind creați pe baza hiturilor din trecut și aduse la perfecțiune prin intermediul unor tehnici vizuale originale și a unor tehnologii avansate. New Balance 327 este exact acest tip de sneaker, pe care le poți cumpăra aici. Dezvoltat de designerul Charlotte Lee, a fost lansate pentru prima dată în 2020 și a câștigat statutul de siluetă principală în cea mai recentă istorie a New Balance!

Cine este creatoarea modelului New Balance 327

Charlotte Lee este o tânără din Manchester, care întotdeauna a simțit o chemare către creație, dar nu știa cum să o aplice. Cariera ei în design a început accidental, când la vârsta de 16 ani a ajuns într-un stagiu la celebrul producător Clarks. După ce managerii au evaluat abilitățile tinerei Charlotte, i-au recomandat să se specializeze în designul de încălțăminte și să urmeze o educație corespunzătoare.

După ce Charlotte Lee a obținut diploma de la De Montfort, a fost invitată la New Balance pentru un stagiu de un an, în 2014. Tânăra promițătoare nu numai că a reușit să-și finalizeze cu succes formarea suplimentară la sediul englez al New Balance, dar și-a consolidat poziția în departamentul de design al mărcii.

Cariera lui Charlotte Lee la New Balance continuă și în prezent. În acest timp, ea a contribuit la crearea multor proiecte de diverse complexități și importanțe – de la designul complet al modelelor, până la dezvoltarea conceptelor pentru ediții limitate și selecția culorilor pentru colecția Made in UK. New Balance 327 au jucat un rol crucial în realizările lui Charlotte. Aceste sneakerși moderni și extrem de populari de pe PRM au fost o adevărată revelație pentru New Balance, aducând designerului faimă și perpetuând acest eveniment în istoria mărcii.

Noul clasic

Lucrările asupra New Balance 327 au început la sfârșitul anului 2018. Potrivit lui Charlotte, obiectivul ei era să proiecteze sneakerși cu un design vintage puternic, care să se deosebească de alte modele similare și de cei clasici. Inspirată de imaginea consolidată a New Balance ca „brand pentru adulți” și de celebrul logo sub formă de literă N, prezent aproape pe toate produsele New Balance, Charlotte Lee își povestește istoria creării acestei embleme.

Logo-ul iconic a apărut în anii ’70, când proprietarul mărcii, Jim Davis, a angajat designerul Terry Heckler. Acesta a creat emblema, precum și sistemul de nume al New Balance. Primele sneakerși cu acest logo au fost lansați în 1976. Modelul 320, cu o literă mare pe lateral, a fost primul dintre aceștia. La baza designului New Balance 327 au stat acești sneakerși, care amintesc de un moment important din istoria mărcii. Silueta rapidă a fost reinterpretată în conformitate cu cerințele moderne: liniile de susținere de la vârf au fost extinse până la șireturi, iar branding-ul a fost făcut mai mare.

Trăsături distinctive

O trăsătură distinctivă a aspectului New Balance 327 este asimetria. Pe partea interioară a partea superioară nu are logo, iar cea mai mare neuniformitate a designului se observă în talpă. Inspirată de hiturile anilor ’70, aceasta are un bumper puternic în spate și un vârf ridicat, similar cu sneakerșii 355. Stratul intermediar se remarcă prin forma sa unghiulară, în stilul siluetei 320, și este fabricat din EVA turnat. Dacă privim sneakerșii din lateral, nu vom observa nimic neobișnuit. Dar când sunt priviți de sus, construcția tălpii se extinde în față și în spate, iar în zona arcului se îngustează puternic.

Așadar, povestea sneakerșilor New Balance 327 ilustrează perfecțiunea între tradiție și inovație, amestecând elemente clasice cu designuri contemporane. Acești sneakerși reprezintă nu doar o încarnare a istoriei brandului, ci și o declarație de stil pentru purtători. Cu un design versatil și un farmec distinctiv, New Balance 327 rămân o alegere iconică pentru cei ce apreciază autenticitatea și confortul în orice moment al zilei.