Clotilde Armand. ”Nu am încredere în ticăloșii din justiție”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o acuză pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, că a încălcat independența judecătorilor.

E vorba de declarațiile privind judecarea procesului prin care a cerut anularea raportului în care Agenția Națională de Integritate a acuzat-o de incompatibilitate.

CSM o acuză de „presiune publică asupra completului de judecată şi a instanţei, în ziua deliberării”, în timă ce Armand, care este urmărită penal, spune că are încredere în justiție, dar nu și în „ticăloșii din justiție”.

CSM apără independenţa judecătorilor

Judecătorii din CSM spun că afirmațiile primarului Sectorului 1 „depășesc limita admisibilă a unor critici obiective care sunt permise în discursul public şi încalcă independenţa judecătorilor”. „Secţia pentru judecători a constatat că afirmațiile formulate, prin care se susţine că instanţele judecătoreşti, în general, şi o curte de apel nominalizată se află sub control politic, iar dosarele sunt repartizate şi soluţionate sub influenţă politică, reprezintă aspecte de fapt de o mare gravitate, prezentate public ca fiind reale, fără o bază factuală, depășesc limita admisibilă a unor critici obiective care sunt permise în discursul public şi încalcă independenţa judecătorilor, afectând imaginea justiţiei.

Intruziunea în independenţa judecătorilor a fost cu atât mai accentuată cu cât afirmaţiile doamnei primar au fost exprimate şi mediatizate în aceeaşi zi în care cauza în care era parte se afla în pronunţare, fiind un mijloc de presiune publică asupra completului de judecată şi a instanţei în ziua deliberării asupra soluţiei pronunţate în cauză.

Totodată, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii asigură întregul corp al judecătorilor că își va exercita constant prerogativa constituțională a apărării independenței acestora conform statutului constituțional, în raport de orice intruziune sau presiune nepermisă”, arată Consiliul Superior al Magistraturii.

”Abuzuri comise în legătură cu judecarea dosarului său”

”Ce face PSD-PNL cu mine e o caricatură de dosar în plină campanie electorală”, a susținut Clotilde Armand, într-o intervenție la Digi24.

„Sunt mai multe erori judiciare. Au schimbat trei procurori până au găsit pe cineva care să semneze actele de urmărire împotriva mea. Am întrebat cum au putut fi schimbați procurorii de caz, am facut plângeri la Inspecția Judiciară, nu am primit niciun răspuns. (…) Este penibil ce acuză ANI”.

Dosarul în care a fost acuzată de incompatibilitate de către ANI este „reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii” sale pentru un nou mandat, a arătat Clotilde Armand pe Facebook.

“Noaptea ca hoții!”

”M-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat”, a mai scris Armand pe Facebook.

Clotilde Armand susține că se dorește trimiterea sa în judecată până pe 9 iunie, când au loc alegerile locale.

Armand este urmărită penal pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată.