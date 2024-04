Clotilde Armand, trimisă în judecată. Reacţia primarului – ”Ciolacu a schimbat 4 procurori”

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunţat, joi, trimiterea în judecată a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, pentru comiterea infracţiunii de ”folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”. E vorba de cauza în care Armand s-a desemnat manager al unui proiect şi a semnat patru dispoziţii prin care şi-ar fi însuşit 18.720 lei.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, în perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii dispoziţiei nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, Clotilde Armand a emis patru dispoziţii care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizaţiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute), după cum urmează:

*în data de 06.05.2022, a emis dispoziţia nr.1708/06.05.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat;

*în data de 07.06.2022, a emis decizia nr.2156/07.06.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat;

*în data de 05.07.2022, a emis dispoziţia nr.2517/05.07.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat;

*în data de 01.08.2022, a emis dispoziţia nr. 2853/01.08.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

Reacţia lui Armand şi a lui Drulă

”În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după, am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală”, a scris, Clotilde Armand pe Facebook.

Ea sustine că este ”un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro”.

”Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independenţa Justiţiei la fiecare apariţie publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiţiei. Abia aşteptam ca întregul dosar să ajungă în instanţă să demontez toată aceasta făcătură”, a mai scris primarul din Sectorul 1.

Lideul USR, Cătălin Drulă, a afirmat că sunt „hărţuieli politice” şi se aştepta să se întâmple în timpul campaniei electorale.

„Sunt complet şocat. Nu sunt deloc, nu sunt surprins, ieri a fost trimisă în judecată Flavia Boghiu, viceprimarul USR, sunt nişte dosare fake, sunt hărţuieli politice împotriva unor oameni pentru care nu există nicio acuzaţie reală că ar fi pus mâna pe vreun ban, că ar fi făcut ceva cu vreuna dintre mafiile astea care sunt în jurul tuturor primăriilor. S-au schimbat patru procurori la Sectorul 1 până când s-a găsit unul care să ducă această chestie până la final, la trimiterea în judecată. Ne aşteptam să se întâmple în timpul campaniei electorale, ne aşteptăm să mai urmeze. Arată de ce merge Alina Gorghiu cu şefii Justiţiei în vacanţă pe plajă în Brazilia, pentru că am ajuns ca magistraţii cinstiţi să fie intimidaţi şi hărţuiţi, de cinci ori eliminaţi din justiţie, şi de fiecare dată câştigă. Diverşi judecători şi procurori oneşti sunt marginalizaţi, schimbaţi de la parchete, iar cei care sunt servili actualului regim sunt promovaţi, precum domnul Voineag de la DNA care închide dosarele actualei puteri, cum ar fi dosarul BMW-urilor – Bode, cum ar fi dosarul cu uniformele cumpărate la SRI (…) şi cum ar fi plagiatul domnului Ciucă pe care l-au spălat, l-au împachetat”, a declarat Drulă la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti.

Potrivit acestuia, Departamentul de Stat al SUA „nu poate fi controlat tot de doamna Gorghiu” şi a spus foarte clar: „în România e corupţie peste tot, justiţia e controlată politic şi PNL hărţuieşte adversarii politici”.

El a adăugat că „politicienii care sunt corupţi şi hoţi trebuie să nu candideze şi să se ascundă”.

„Consider că politicienii oneşti, cinstiţi, indiferent dacă sunt hărţuiţi de nişte instituţii care capătă tente de Belarus, trebuie să ţină capul sus şi să-şi continue munca şi misiunea. Este un singur principiu şi o singură unitate de măsură şi un singur standard despre standardul adevărului şi al cinstei. Când un regim devine un regim de opresiune, rezistenţa devine datorie”, a transmis liderul USR.

Clotilde Armand şi-a depus, joi, candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 din partea alianţei Dreapta Unită.

”Vom scrie din nou istorie în Sectorul 1 şi în România, la fel cum am făcut-o în 2016 şi 2020. Am schimbat în profunzime modul de gestionare a banului public. Vom avea majoritatea în Consiliul Local”, a afirmat edilul, la depunerea candidaturii.