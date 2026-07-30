CNAS lansează de la 1 septembrie platforma „E-Sănătatea Mea”. Pacienții vor avea istoricul medical, rețetele și biletele de trimitere într-un singur cont

Pacienții vor avea într-un singur cont istoricul medical și toate documentele emise prin CNAS

Noua platformă „E-Sănătatea Mea” este gândită ca un spațiu unic în care utilizatorii vor putea consulta informațiile medicale și serviciile gestionate prin sistemul CNAS. Potrivit președintelui instituției, aproximativ 20 de milioane de persoane vor avea posibilitatea să își creeze un cont în platformă.

„Portalul ‘E-Sănătatea mea’ este, dacă vreți, portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. (…) Sunt 12 module sau submodule în acest portal. (…) Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare”, a afirmat, joi, Horațiu-Remus Moldovan.

Platforma va reuni istoricul medical al pacientului, rețetele eliberate, consultațiile și investigațiile decontate de CNAS, precum și alte informații utile. Printre cele 12 module se regăsesc „Pachetul meu”, „Starea Mea” și „Nu ești singur”, destinat răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări ale utilizatorilor. De asemenea, va exista o secțiune dedicată furnizorilor de servicii medicale.

Medicul va vedea online biletul de trimitere, fără documente pe hârtie

Una dintre modificările anunțate de CNAS este trecerea formularelor medicale în format digital. Astfel, biletele de trimitere emise de medicul de familie vor fi încărcate automat în contul pacientului și vor putea fi accesate direct de medicul specialist prin sistemul informatic.

„Pentru prima dată pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. (…) De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. (…) Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. (…) Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal ‘E-Sănătatea Mea’. Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. (…) În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulatoriu de specialitate nu îi va arăta nimic, pentru că acesta va intra în noul SIUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere”, a explicat Moldovan, potrivit Antena 3.

Platforma rămâne opțională, iar cardul de sănătate nu dispare imediat

Șeful CNAS a precizat că utilizarea platformei este opțională și că pacienții care nu folosesc internetul vor putea continua să acceseze serviciile medicale prin metodele deja existente, inclusiv prin medicul de familie sau prin programări telefonice.

În același timp, începând cu 1 septembrie, persoanele care dețin noua carte electronică de identitate o vor putea utiliza și ca document pentru validarea serviciilor medicale. Potrivit lui Horațiu-Remus Moldovan, actualul card de sănătate va continua să fie valabil o perioadă și va putea fi folosit în paralel cu noul document de identitate.