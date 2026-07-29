TVA de 9% la apartamente: cele 10 întrebări la care trebuie să răspundă orice cumpărător

De curând, Parlamentul a adoptat o lege prin care prelungește termenul pentru aplicarea TVA-ului de 9% la anumite locuințe.

Măsura vine după atacul cibernetic asupra ANCPI, care a blocat întabulările și apartamentările, întârziind finalizarea multor tranzacții.

Dacă ai semnat un antecontract, ai plătit avansul și urmează să finalizezi cumpărarea locuinței, informațiile de mai jos te ajută să verifici rapid dacă mai poți beneficia de TVA-ul de 9%. Am răspuns la cele mai importante întrebări pe care și le pun cumpărătorii în această perioadă și am explicat, pas cu pas, ce condiții trebuie îndeplinite.

1. Până la ce dată se aplică noul termen?

Potrivit legii adoptate de Camera Deputaților, livrarea locuinței poate avea loc cel târziu la 1 octombrie 2026, iar cumpărătorii care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege vor putea beneficia în continuare de TVA de 9%.

2. De ce a fost modificată legea?

Schimbarea a fost făcută după atacul cibernetic asupra ANCPI, care a blocat întabulările și apartamentările.

Din această cauză, multe tranzacții nu au putut fi finalizate la timp, iar cumpărătorii riscau să piardă cota redusă de TVA din motive care nu țineau de ei.

3. Cine poate beneficia de această măsură?

Persoanele fizice care au încheiat actele necesare pentru plata în avans și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege privind locuința, avansul și istoricul achizițiilor.

4. Ce condiții trebuie să îndeplinească locuința?

Pentru aplicarea cotei reduse:

locuința trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 mp;

valoarea totală, inclusiv terenul, nu trebuie să depășească 600.000 de lei.

5. Ce trebuie să fie îndeplinit la livrarea locuinței?

La momentul livrării, locuința trebuie să poată fi locuită potrivit prevederilor legale, iar predarea nu poate avea loc mai târziu de 1 octombrie 2026.

6. Pot cumpăra mai multe locuințe cu TVA redus?

Nu. Legea prevede că persoana fizică nu trebuie să fi cumpărat o altă locuință cu TVA redus începând cu 1 ianuarie 2023.

7. Ce condiții există pentru contract și avans?

Pentru a beneficia de TVA de 9%:

actul juridic privind plata în avans trebuie să fi fost încheiat până la 1 august 2025;

trebuie făcută dovada plății unui avans de minimum 20%, achitat până la 31 iulie 2025.

8. Legea este deja în vigoare?

Nu. După adoptarea în Parlament, legea trebuie promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial.

9. Cine nu poate beneficia de TVA de 9%?

Persoanele care nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege. Acestea sunt cumulative și se referă la valoarea și suprafața locuinței, existența unui avans achitat în termen, data actului juridic și faptul că nu a mai fost cumpărată o altă locuință cu TVA redus după 1 ianuarie 2023.

10. De ce este importantă această modificare?

Legea încearcă să rezolve o situație apărută din cauza blocajelor generate de atacul cibernetic asupra ANCPI.

În lipsa acestei modificări, persoane care își plătiseră deja avansul și îndepliniseră obligațiile contractuale riscau să suporte un TVA de 21% doar pentru că documentele nu au putut fi procesate la timp.

Ce este bine să verifici dacă ai cumpărat o locuință

Dacă ai semnat un antecontract și ai achitat avansul, verifică dacă îndeplinești toate condițiile prevăzute de lege, respectiv: valoarea locuinței, suprafața utilă, data actului privind plata în avans, procentul de minimum 20% achitat până la 31 iulie 2025 și dacă ai mai cumpărat sau nu o altă locuință cu TVA redus după 1 ianuarie 2023.

Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, iar locuința este livrată până la 1 octombrie 2026, vei putea beneficia în continuare de aplicarea cotei reduse de TVA de 9%, potrivit legii adoptate de Parlament.

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