Potrivit proiectului depus de parlamentarii PSD, „persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziționa în perioada 1 august 2025-1 octombrie 2026 inclusiv o singură locuință cu cotă redusă de TVA de 9%”, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Documentul stabilește și condițiile privind starea locuinței la momentul livrării. Astfel, proiectul prevede că „locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 1 octombrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare”.

Proiectul introduce și o prevedere referitoare la locuințele cumpărate de autoritățile locale pentru persoane aflate în dificultate financiară. Potrivit documentului, până la data de 2 octombrie 2026 se poate aplica TVA redus de 9% pentru „livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”.

Condiția este ca aceste achiziții să fi avut deja un parcurs juridic început înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, proiectul precizând că trebuie să existe acte privind plata în avans „încheiate până la data de 1 august 2025”.

O cerință identică a avut-o și Nicoleta Pauliuc în ședința PNL

Senatoarea Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședintă PNL, a cerut, în ședința liberalilor de luni seara, un amendament prin care să se prelungească termenul pentru tranzacțiile imobiliare pentru TVA la 9%.

„Domnul Ilie Bolojan fie a fost informat greșit, fie nu a înțeles propunerea pe care am prezentat-o privind prelungirea TVA de 9% pentru achiziția unei locuințe.

Ieri, în ședința conducerii PNL, am propus o soluție legislativă pentru oamenii care riscă să piardă cota de TVA de 9% la cumpărarea locuinței, nu din vina lor, ci pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost blocat în urma unui atac cibernetic. Concret, am cerut o prelungire a termenului de aplicare până la 31 octombrie 2026.

Răspunsul domnului Bolojan a fost că „nu se pot face excepții”, deoarece am intra în contradicție cu jaloanele din PNRR și am afecta veniturile bugetare. Greșit”, a scris senatoarea PNL.

Ce a răspuns Bolojan

„În ceea ce privește amânări și eșalonări de măsuri care au fost adoptate, sigur, înțeleg faptul că s-ar mai fi putut face tranzacții într-o săptămână, două, putem înțelege asta, dar având în vedere angajamentele pe care România le are legate de păstrarea deficitului, măsurile fiscale pe care le adoptăm, vreau să vă pun în vedere tuturor parlamentarilor și președinților de organizații un angajament pe care îl are România foarte important.

Deci noi nu putem să facem modificări de natură fiscală, pentru că, dacă facem modificări de natură fiscală care nu sunt compensate de alte măsuri, intrăm în contradicție cu jaloanele din PNRR și unul din jaloane care ține de consolidarea fiscală are o valoare de 1,3 miliarde de euro.

În ceea ce privește eșalonări de măsuri care au fost adoptate, având în vedere angajamentele pe care România le are față de păstrarea deficitului”, a spus Ilie Bolojan în ședința PNL, potrivit unor surse politice.

Proiect identic inițiat și de AUR

Și Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la 31 iulie 2026 din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de un termen suplimentar.

Inițiativa AUR prevede ca livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare să poată fi finalizate în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea integrală, la nivel național, a sistemelor informatice necesare operațiunilor de cadastru, publicitate imobiliară și activității notariale.