Coarnă își apără imaginea. ”În micimea lui, Simion se vede „Trump al României”

Dumitru Coarnă a anunțat în urmă cu două zile că demisionează din AUR. Partidul l-ar fi prins cu ”mâța în sac”, nu a precizat dacă a fost vorba de delapidare de bani.

În anunțul postat pe pagina AUR Călărași se arăta că anumite documente financiare, ce nu sunt în evidența partidului și care exced cadrul legal al formațiunii, i-ar fi adus lui Coarnă excluderea, după ce, în prealabil, fusese somat.

Deputatul Dumitru Coarnă, de acum fost membru AUR, spune că plecarea s-a produs din cu totul alte motive.

”Lideri de la centru ai partidului nu doresc înființarea de filiale județene de frică să nu piardă puterea”, susține Coarnă.

”Eu l-am vazut asa, in micimea lui, pe Simion ca isi doreste sa fie presedinte. L-am simtit eu, el se viseaza presedinte, ati vazut ca a platit niste publicatii care il compara cu Trump – noul „Trump al Romaniei”, George Simion. Ma gandesc cat o fi costat afirmatia asta?”, a mai susținut deputatul.

„Am demisionat cu intreaga organizatie AUR Calarasi, duminica, 4 februarie 2024. Eu stiam ce urmeaza, adica era clar pentru mine ca se oprea jocul asta. Deci eu oricum opream jocul, pentru ca nu vreau sa particip la construirea unor monstri politici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu niste oameni care vor ajunge in functii de conducere, oameni care sunt diabolici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu monstri din astia care vor distruge Romania, la propriu”.

”Am avut niste discutii cu ei, asa, in particular, si le spuneam „Domnule, daca voi la 15% va comportati asa brutal, grobian, primitiv, voi la 50%, efectiv ne impuscati. Voi, daca ajungeti la 50%, ne impuscati in strada. Au fost discutiile in privat…

Eu am spus: „Domnule presedinte, am la Calarasi firme care produc lucrurile din astea la un pret rezonabil, de trei ori mai mic decat al vostru” si asa mai departe… acum sunt niste pachete cu corturi si cu nu stiu ce tricouri acolo, undeva la 50.000 de lei, 10.000 de euro pentru fiecare judet. Am vorbit la Iasi, au platit oamenii 40.000 sau 50.000 de lei. Am vorbit la Timisoara, la Sibiu, la Arad, la Giurgiu, in toata tara asta… Toti cei care au cumparat materiale nu au primit niciun fel de document cum ca ar fi achitat o suma de bani pentru acele materiale. Banii i-au dat, materiale supraevaluate au primit, dar chitante nu au primit. Adica, bon de casa, nu au primit”, a spus Coarnă într-un interviu pentru aktual24.ro.