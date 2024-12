Cocoș. Iohannis ”a nenorocit țara în 10 ani de mandat”

Dorin Cocoș a făcut declarații în exclusivitate la Realitatea PLUS după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Potrivit omului de afaceri, președintele țării, Klaus Iohannis ar fi principalul vinovat de faptul că alegerile au fost anulate pentru că, spune el „președintele a nenorocit această țară, iar acum se teme”.

„Eu cred că în momentul în care vor demara alegerile cu dl. Călin Georgescu, dânsul este 99 la suta câștigător și frica dl. Iohannis, acest Grinch al României, care a furat Crăciunul poporului român, eu așa îl văd, este că va trebui să dea și niște explicații destul de penale, ca sa nu zic altfel.

Nimeni n-ar fi putut să dea lovitura asta de stat fără acordul și informarea lui Iohannis, el este pricipalul vinovat pentru situația în care a ajuns România, pentru gradul de îndatorare cum nu a fost nici pe vremea fanarioților.

El este principalul om care a nenorocit această țară în acești 10 ani. Uitați-vă cum rânjește la televizor când ne spune că am intrat în Schengen păi uitați-vă câtă batjocură are când se refera la România la români nu e român nu este ortodox n-ar putea să iubească un om ca mine, ca dvs”, a afirmat Dorin Cocoș, în exclusivitate la Realitatea Plus.