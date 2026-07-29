Comisia Europeană verifică despăgubirile pe care România trebuie să le plătească unor investitori din energia verde

Comisia Europeană investighează dacă despăgubirile de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori din energia regenerabilă respectă regulile UE privind ajutoarele de stat.

Mădălina Hodea
Comisia Europeană verifică despăgubirile pe care România trebuie să le plătească unor investitori din energia verde

sursa: Comisia Europeană

Comisia Europeană investighează dacă despăgubirile de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori din energia regenerabilă respectă regulile UE privind ajutoarele de stat.

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a verifica dacă despăgubirile pe care România trebuie să le plătească unui grup de zece investitori din energia regenerabilă respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Ancheta vizează hotărârea arbitrală prin care statul român a fost obligat să achite peste 42 de milioane de euro după modificarea schemei de sprijin pentru energia verde.

Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a stabili dacă hotărârea arbitrală prin care România este obligată să plătească despăgubiri către zece investitori din domeniul energiei regenerabile respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Ancheta vizează modificările aduse de statul român schemei de sprijin pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile.

Schema de sprijin, bazată pe sistemul certificatelor verzi

Schema de sprijin, bazată pe sistemul certificatelor verzi, a fost aprobată de Comisia Europeană în 2011. Ulterior, România a modificat-o în mai multe rânduri, începând cu 2013, iar aceste schimbări au fost aprobate de Bruxelles în 2015 și 2016, în conformitate cu regulile europene privind ajutoarele de stat.

În urma acestor modificări, un grup de zece companii care investiseră în cinci parcuri fotovoltaice a inițiat un arbitraj internațional împotriva României. Investitorii au susținut că schimbarea regulilor le-a afectat veniturile și au solicitat despăgubiri pentru pierderile suferite. Tribunalul arbitral a dat câștig de cauză investitorilor și a obligat România la plata unor despăgubiri estimate la peste 42 de milioane de euro.

Comisia Europeană analizează acum dacă plata acestor despăgubiri ar putea reprezenta, în sine, un ajutor de stat incompatibil cu legislația Uniunii. Potrivit executivului european, acordarea unei compensații care ar readuce investitorii în situația creată de vechea schemă de sprijin ar putea echivala cu acordarea unui nou avantaj economic, care trebuie evaluat în raport cu regulile europene.

Ce spune Comisia Europeană

România a instituit o schemă de sprijinire a producției de energie electrică din surse regenerabile prin certificate verzi, care a fost aprobată în temeiul normelor privind ajutoarele de stat în iulie 2011. România a modificat schema de ajutoare de mai multe ori în 2013, în 2014 și ulterior. Comisia a aprobat modificările aduse schemei în temeiul normelor privind ajutoarele de stat în mai 2015 și decembrie 2016.

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