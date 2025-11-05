Complicele soților Bellantoni, arestat

Trei suspecți în dosar

Soții Bellantoni s-au ales deja cu dosar penal. Incidentului a avut loc la restaurantul lor, iar victimele, doi pensionari de 66 și 67 de ani, au declarat că au fost loviții cu pumnii, cu picioarele și cu un obiect contondent la nivelul capului. De asemenea, aceștia mai susțin că li s-au furat telefoanele mobile, iar conflictul ar fi izbucnit din cauza unor tensiuni mai vechi legate de curtea comună a imobilului.

Complicele, adus la poliție

În timpul altercației a mai luat parte și un tânăr de 22 de ani, cetățean italian, prieten cu soții Bellantoni. Complicele a fost prins în județul Călărași, în timp ce se deplasa cu mașina, și condus la Secția 8 de Poliție din Capitală pentru audieri.

În prezent, Amalia se află sub arest la domiciliu, iar Domenico a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, soții Bellantoni riscă între 3 și 10 ani de închisoare.