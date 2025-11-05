Complicele soților Bellantoni, arestat

Un tânăr de 22 de ani, prieten al familiei Bellantoni, a fost arestat în dosarul de agresiune și tâlhărie asupra a doi pensionari.

De Bianca Dumbraveanu
Un tânăr de 22 de ani a fost reținut de poliție în cazul altercației în care sunt implicați Amalia și Domenico Bellantoni. Este al treilea suspect identificat în dosarul penal care vizează agresiuni și tâlhărie împotriva unor pensionari în curtea restaurantului deținut de cei doi soți. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească rolul fiecărui implicat.

Trei suspecți în dosar

Soții Bellantoni s-au ales deja cu dosar penal.  Incidentului a avut loc la restaurantul lor, iar victimele, doi pensionari de 66 și 67 de ani, au declarat că au fost loviții cu pumnii, cu picioarele și cu un obiect contondent la nivelul capului. De asemenea, aceștia mai susțin că li s-au furat telefoanele mobile, iar conflictul ar fi izbucnit din cauza unor tensiuni mai vechi legate de curtea comună a imobilului.

Complicele, adus la poliție

În timpul altercației a mai luat parte și un tânăr de 22 de ani, cetățean italian, prieten cu soții Bellantoni. Complicele a fost prins în județul Călărași, în timp ce se deplasa cu mașina, și condus la Secția 8 de Poliție din Capitală pentru audieri.

În prezent, Amalia se află sub arest la domiciliu, iar Domenico a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, soții Bellantoni riscă între 3 și 10 ani de închisoare.

