Condamnarea Monicăi Macovei. Adrian Năstase se teme

Fostul premier Adrian Năstase a ironizat justiţia din România după ce Monica Macovei a fost condamnată la o „pedeapsă groaznică” – sase luni de închisoare cu suspendare. Năstase se teme acum, ironic, că Ambasada americană va reacţiona foarte dur şi îi va retrage viza pentru SUA, cum s-a întâmplat în cazul său.

Pentru că a nenorocit pe viată un motociclist, intrând cu masina pe contrasens, Monica Macovei a fost condamnată de justitia statului de drept din tara noastră la o pedeapsă groaznică – sase luni de inchisoare cu suspendare. Dura lex sed lex. Totusi, in acest fel, „regina anti-coruptiei” din România a intrat in categoria „penalilor”.

In procesul civil, probabil că motociclistul va fi condamnat să-i plătească daune morale, deoarece el nu ar fi trebuit să se afle acolo in momentul in care Macovei se intorcea de la activitătile vamaiote.

Nu ar trebui să ne ingrijorăm nici noi prea tare. Urmează recursul si este posibil ca regina anti-coruptiei din tara noastră, prietenă cu Catherine Day si Victoria Nuland, pentru contributia ei la distrugerea opozantilor lui Băsescu, să fie declarată nevinovată pentru că „fapta nu a existat”.

Mi-e teamă insă că Ambasada americană va reactiona foarte dur si ii va retrage viza pentru SUA. Vă reamintesc că asa s-a intâmplat in cazul meu. După condamnarea mea, IN PRIMA INSTANTA, in dosarul afiselor electorale, consulatul american de la Bucuresti mi-a comunicat că mi-a fost retrasă viza. Probabil din teama că as fi vrut să fug in America si să cer azil politic acolo! Credeti că Ambasada americană va proceda diferit in cazul Monicăi Macovei? Eu nu cred.

In plus, judecătorii recursului vor trebui să fie atenti deoarece dacă vor decide o pedeapsă de inchisoare de peste un an, Societatea Timisoara ii va cere lui Iohannis să-i retragă decoratia.

Complicată mai e democratia in tara noastră. Iată câte griji ne poate aduce neatentia unui motociclist. Tocmai acum, in prag de alegeri…, a scris Nastase pe blogul personal.