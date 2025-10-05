Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi

Viitorul apropiat pare să nu sune prea bine pentru români. O spune asta însuși consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.
Oficialul BNR a făcut și câteva previziuni:
Oficialul BNR a făcut și câteva previziuni:
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Inflația e stabilită de băncile centrale (numite mincinos naționale). O spune limpede Banca Angliei, căputați pe net, cam așa: Bamca Angliei prin politici monetare stabilește inflația la cererea guvernului.
Inflația este cel mai parșv fel de fura oamenii și a arăta că visteria stă mai bine decît este.
„Cred că în mod normal în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze….. „
În mod normal nu trebuia să ajungem ȋn această situaţie . ( Oare care este „normalitatea” mioritică ? )
S’ar putea …. ? …. Serios ?
Nu ştiu ce să spun …. nu am absolut deloc ȋncredere că va fi aşa ….. şi nu din cauză că a spus acest cetăţean sau Monsieur le Président .
Spre să greşesc , dar ….. „Zâmbeşte, mâine va fi mai rău!” (Murphy)
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
PS. ^_^ { „Comuniştii vor ca toţi să fie egali în sărăcie, cei de dreapta te sufocă cu dreptatea lor.” – Ion Cristofor (Ioan Cristofor Filipas) } ^_^
ERATA: Oamenii SUNT nemultumiti si vor fi atat de nemultumiti incat vor pune mana pe furci, topoare, sticle Molotov.Iar vocabularul plin de neologisme neaose romanesti va va fi oferit BONUS.
Tocmai ca multinationalele si corporatiile nu vor sa stranga deloc cureaua…ei numai profita, jefuiesc si atat….
Se discuta in guvern majorarea salariului minim care va impinge in sus toata grila de salarii din sist. bugetar.
Dar pensiile nu se indexeaza. Se considera probabil ca salariul mai mare ca pensia e prea mica, iar pensia mai mica ca salariul este prea mare.
Pana la urma ca sa dai unora trebuie sa iei de la altii (cu exceptia specialilor). Iar aici pensionarii reprezinta inepuizabila sursa intotdeauna la indemana, de se pot lua bani.
Am cumpărat mașini în leasing este mai ieftin asa spunea femeia de poarta vorbele guvernului. Tare prostii ne mai cred guvernanții ăștia.in 2027 ne apropiem de alegerii de aia se deschide punga.Romania este cea mai inapoiata tara din UE.bolojan si nicusor sunt slugile lui macron.ai doare în cot de romani sau romania.
afirmatia corecta ar fi unii romani vor fi nemultumiti. altii sa le spunem speciali vor trai la fel sau chiar mai bine
nu-i nevoie sa faci literatura ca esti contabil…deja am dat drumul la caldura, si inceput de octombrie nu de noiembrie…
unul dintre milionarii de la BNR ..67 ani si refuza pensionarea …borcanul cu miere si fatarnicia
Omul este pensionar de lux. Cumuleaza pensia cu salariul de lux de la BNR .
Cum sa te simți bine în tara ta când guvernul face tot posibilul sa te nenoroceasca din toate punctele de vedere?
Și pe deasupra e și un guvern neales.
Dar orice pe lumea asta are și un sfârșit.
Unul dintre cei care nu au strans cureaua ci dimpotriva au mai dat drumul la o gaura e chiar ‘mnealui. BNR , ce-i dret cu masura, mai ciupeste din cursul leului in folos propriu atunci cand se iveste ocazia. Doi bani la un euro , atunci cind guvernul achita dobanzi sau credite, nu pare mare lucru. Doar ca cei doi bani se inmultesc cu 10.000.000.000 .( Vezi curs BNR comparat cu cel practicat de casele de schimb la vanzare in perioadele cu pricina )