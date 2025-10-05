Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulţumiţi

05 oct. 2025 la 06:37 CD M Fără categorie 12

Viitorul apropiat pare să nu sune prea bine pentru români. O spune asta însuși consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

 

Oficialul BNR a făcut și câteva previziuni:

”Va fi o perioadă confuză în continuare şi va fi o perioadă în care oamenii vor fi foarte nemulţumiţi nu neapărat din cauză că au strâns cureaua, ci pentru că sentimentul pe care îl au foarte mulţi oameni şi deocamdată pe bună dreptate este că nu se vede că toată lumea ar participa la strângerea curelei. Că unii o strâng mai mult decât alţii şi nenorocirea este că cei care nu o strâng sunt tocmai cei care sunt hiperprivilegiaţi. Ori asta e foarte, foarte greu de tolerat. Mai cu seamă oamenii care sunt într-o situaţie financiară mai modestă ei sunt cei care… întotdeauna cei mai săraci sunt cei care simt mai tare asemenea evenimente, creşterea inflaţiei, veniturile care se plafonează”, a afirmat Eugen Rădulescu.
El a comentat afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan potrivit căreia din 2027 românii vor începe să o ducă mai bine.
”Cred că în mod normal în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze. Nu neapărat să ajungem la o situaţie foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a doua jumătate a anului viitor.  Pentru că, să ştiţi, aşa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esenţială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem şi câştigurile, pentru că nu mai avem deficitul bugetar, dobânzile vor presa mai puţin pentru că nu o să mai fie cerere la fel de mare de credit din partea statului”, a explicat consilierul preşedintelui BNR.
Recomanda [votes_up id=878316]

Articole asemănătoare

12 Comentarii

  2. Inflația e stabilită de băncile centrale (numite mincinos naționale). O spune limpede Banca Angliei, căputați pe net, cam așa: Bamca Angliei prin politici monetare stabilește inflația la cererea guvernului.
    Inflația este cel mai parșv fel de fura oamenii și a arăta că visteria stă mai bine decît este.

    Răspunde

  4. „Cred că în mod normal în a doua parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze….. „

    În mod normal nu trebuia să ajungem ȋn această situaţie . ( Oare care este „normalitatea” mioritică ? )
    S’ar putea …. ? …. Serios ?
    Nu ştiu ce să spun …. nu am absolut deloc ȋncredere că va fi aşa ….. şi nu din cauză că a spus acest cetăţean sau Monsieur le Président .

    Spre să greşesc , dar ….. „Zâmbeşte, mâine va fi mai rău!” (Murphy)
    În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !

    PS. ^_^ { „Comuniştii vor ca toţi să fie egali în sărăcie, cei de dreapta te sufocă cu dreptatea lor.” – Ion Cristofor (Ioan Cristofor Filipas) } ^_^

    Răspunde

  6. ERATA: Oamenii SUNT nemultumiti si vor fi atat de nemultumiti incat vor pune mana pe furci, topoare, sticle Molotov.Iar vocabularul plin de neologisme neaose romanesti va va fi oferit BONUS.

    Răspunde

  8. Tocmai ca multinationalele si corporatiile nu vor sa stranga deloc cureaua…ei numai profita, jefuiesc si atat….

    Răspunde

  10. Se discuta in guvern majorarea salariului minim care va impinge in sus toata grila de salarii din sist. bugetar.
    Dar pensiile nu se indexeaza. Se considera probabil ca salariul mai mare ca pensia e prea mica, iar pensia mai mica ca salariul este prea mare.
    Pana la urma ca sa dai unora trebuie sa iei de la altii (cu exceptia specialilor). Iar aici pensionarii reprezinta inepuizabila sursa intotdeauna la indemana, de se pot lua bani.

    Răspunde

  12. Am cumpărat mașini în leasing este mai ieftin asa spunea femeia de poarta vorbele guvernului. Tare prostii ne mai cred guvernanții ăștia.in 2027 ne apropiem de alegerii de aia se deschide punga.Romania este cea mai inapoiata tara din UE.bolojan si nicusor sunt slugile lui macron.ai doare în cot de romani sau romania.

    Răspunde

  14. afirmatia corecta ar fi unii romani vor fi nemultumiti. altii sa le spunem speciali vor trai la fel sau chiar mai bine

    Răspunde

  16. nu-i nevoie sa faci literatura ca esti contabil…deja am dat drumul la caldura, si inceput de octombrie nu de noiembrie…

    Răspunde

    • Omul este pensionar de lux. Cumuleaza pensia cu salariul de lux de la BNR .

  20. Cum sa te simți bine în tara ta când guvernul face tot posibilul sa te nenoroceasca din toate punctele de vedere?
    Și pe deasupra e și un guvern neales.
    Dar orice pe lumea asta are și un sfârșit.

    Răspunde

  22. Unul dintre cei care nu au strans cureaua ci dimpotriva au mai dat drumul la o gaura e chiar ‘mnealui. BNR , ce-i dret cu masura, mai ciupeste din cursul leului in folos propriu atunci cand se iveste ocazia. Doi bani la un euro , atunci cind guvernul achita dobanzi sau credite, nu pare mare lucru. Doar ca cei doi bani se inmultesc cu 10.000.000.000 .( Vezi curs BNR comparat cu cel practicat de casele de schimb la vanzare in perioadele cu pricina )

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.