Consiliul Concurenței explică amenda de 4 milioane de euro primită de ProTV. Reacția trustului

Motivul sancțiunii. Nerespectarea angajamentelor privind discounturile

Amenda aplicată postului ProTV vine ca urmare a nerespectării unor angajamente luate pe o perioadă de trei ani, stabilite inițial în 2021 cu scopul explicit de a elimina riscurile unui posibil abuz de poziție dominantă pe piața de retransmisie. Măsurile respective impuneau adoptarea unei noi oferte comerciale și diminuarea treptată a diferențelor de preț practicate între marii operatori de cablu și ceilalți distribuitori mai mici din industrie.

În urma procesului de monitorizare a contractelor încheiate de televiziune cu retransmițătorii, Consiliul Concurenței a constatat exact contrariul. Ecartul dintre discountul acordat așa-numiților „Operatori din Ultima Treaptă” — marile companii de cablu și satelit cu cel mai mare număr de abonați, care beneficiază de reduceri maxime — și cel acordat celorlalți distribuitori a crescut efectiv. Potrivit datelor publicate de instituție, aceste creșteri au fost cuprinse între 2,25% și 22,60%, în funcție de an și de treapta de raportare analizată de experți, notează HotNews.ro.

Contextul pieței și poziția oficială a Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a subliniat că respectarea angajamentelor asumate voluntar de companii este esențială pentru menținerea unui mediu concurențial echitabil. Prin stabilirea acelor reguli în urmă cu cinci ani, s-a urmărit protejarea micilor operatori de pe piața de retransmisie TV din România (care activează pe segmentele de cablu, DTH sau IPTV) în fața unor practici comerciale discriminatorii. Deoarece ProTV deține un portofoliu puternic de canale foarte căutate de public, puterea sa de negociere este considerabilă, motiv pentru care autoritatea a impus un cadru strict de monitorizare a discounturilor acordate.

Reacția ProTV. Decizie eronată, argumente legate de piață și contestație în instanță

Ca răspuns la sancțiunea primită, conducerea ProTV și-a exprimat dezacordul față de concluziile autorității, catalogând evaluarea drept eronată și contrară realităților din teren. Postul susține că analiza instituției conține erori majore de interpretare a angajamentelor asumate, precum și erori de calcul în stabilirea pretinselor abateri, scrie news.ro.

Reprezentanții postului au subliniat că au acționat în permanență cu bună-credință, iar practicile lor comerciale au respectat normele legale de-a lungul întregii perioade de aplicare a angajamentelor. Mai mult, ProTV a adus în discuție un argument sistemic legat de structura actuală a pieței de distribuție din România, menționând „consolidarea puterii de piață a unor operatori telecom majori”. Potrivit postului TV, există un distribuitor dominant care controlează peste 75% din piață, influențând decisiv condițiile concurențiale la nivelul întregii industrii, aspect care ar fi trebuit luat în calcul de autoritate.

În acest context nefavorabil, ProTV a confirmat oficial că va ataca decizia Consiliului Concurenței în instanța competentă pentru a-și susține cauza și a anula sancțiunea financiară.

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