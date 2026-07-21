Consiliul Europei cere reconsiderarea întregului sistem de asistență pentru vârstnici și persoane vulnerabile din România. Ce spune despre cazul Dumbrava

În ciuda succeselor despre care spune că le-a înregistrat România în reformarea serviciilor sociale, inclusiv în consolidarea reglementării acordării de licențe și a standardelor de calitate pentru îngrijirea pe termen lung, el spune că a remarcat, la vizita de la finele lunii mai, o serie de „provocări”.

„Persoanele în vârstă și alte persoane din instituțiile de îngrijire continuă să fie considerate beneficiari ai serviciilor, mai degrabă decât titulari de drepturi depline – o perspectivă care justifică o reconsiderare în întregul sistem de asistență socială”, spune Michael O’Flaherty. El i-a adresat încă din 10 iunie o scrisoare publică premierului interimar Ilie Bolojan și ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru. Scrisoarea a fost făcută publică marți de Consiliul Europei.

Sistem rigid de clasificare

Deficitul continuu de servicii de îngrijire face accesul dificil, în special pe măsură ce populația României îmbătrânește, iar nevoile de îngrijire sunt în creștere, constată comisarul pentru drepturile omului.

„Mai mult, unii dintre cei mai vulnerabili, inclusiv cei care trăiesc în sărăcie sau cu dizabilități sau probleme de sănătate mintală, se află adesea între sisteme de sprijin separate și se luptă să obțină îngrijirea de care au nevoie”, remarcă el.

Or, sistemul ar trebui să fie „suficient de dezvoltat și capabil să răspundă holistic circumstanțelor diverse și complexe ale acestor persoane, mai degrabă decât să se bazeze pe clasificări rigide”. În acest sens, el propune o mai bună integrare a sistemelor sociale și de sănătate.

Inspecțiile verifică doar standardele formale. Finanțare națională și europeană

Cât privește inspecțiile, el spune că aceastea se concentrează frecvent pe respectarea standardelor formale, fără a acorda prioritate adecvată persoanelor aflate în centrul acestor cerințe.

„Ar fi util să se revizuiască metodele de inspecție pentru a lua în considerare mai bine, împreună cu criteriile tehnice, exercitarea efectivă a drepturilor și bunăstarea rezidenților”, spune comisarul.

Michael O’Flaherty spune că în timpul vizitei sale în România, din 26-29 mai, au fost exprimate și îngrijorări cu privire la adecvarea și sustenabilitatea finanțării serviciilor de îngrijire pe termen lung.

„Ar trebui alocată o finanțare națională și europeană adecvată prin proceduri clare și accesibile pentru a permite furnizorilor – majoritatea fiind organizații non-profit – să continue să ofere îngrijiri esențiale în conformitate cu nevoile și la standardele cerute”, spune el.

Situația de la Dumbrava, „deosebit de îngrijorătoare”

Revenind la problema căminelor de bătrâni neautorizate care funcționează ilegal sub diverse forme în România, situația din satul Dumbrava din județul Bihor „este deosebit de îngrijorătoare”, spune Michael O’Flaherty.

El spune că timp de mulți ani, această instituție a funcționat ilegal, găzduind mii de persoane vulnerabile în condiții abuzive, cu peste o mie de decese înregistrate.

Michael O’Flaherty salută intervenția recentă a procurorilor anti-mafia și transferul rezidenților către spitale și unități de îngrijire autorizate.

„Totuși, sunt îngrijorat că această situație persistă de multă vreme, în ciuda avertismentelor repetate din partea societății civile și a jurnaliștilor și a recomandărilor Avocatului Poporului. De asemenea, observ că dezbaterea publică privind intervenția DIICOT a fost polarizată și că discursul de ură online a fost îndreptat împotriva celor care au expus aceste abuzuri”, se mai spune în document.

Propuneri pentru îmbunătățirea sistemului

„Este important acum ca procedurile referitoare la Dumbrava să fie desfășurate cu integritate și independență și ca circumstanțele, inclusiv ale deceselor survenite, să fie investigate temeinic. Privind în perspectivă, așa cum am menționat în declarația mea de la sfârșitul vizitei, aplicarea cerințelor de autorizare ar trebui consolidată”, spune oficialul Consiliului Europei.

De asemenea, spune el, ar trebui să se revizuiască și să se adopte prevederi legale – inclusiv în temeiul dreptului penal, după caz ​​- pentru a aborda funcționarea locuințelor ilegale și pentru a consolida monitorizarea independentă.

El le recomandă autorităților române să ia în considerare creșterea sprijinului pentru Avocatul Poporului. De asemenea, spune el, rolul ONG-urilor în promovarea respectului pentru drepturile omului și demnitatea rezidenților ar trebui, de asemenea, recunoscut și sprijinit.

„În cele din urmă, încurajez autoritățile dumneavoastră să stabilească proceduri clare pentru raportarea și investigarea deceselor în căminele de bătrâni pentru persoane în vârstă, bazându-se pe practicile care există deja în ceea ce privește persoanele cu dizabilități.”