Cresc temerile: „Este posibil să avem recesiune”

Situația actuală este una foarte complicată economic, riscul de recesiune a crescut semnificativ și este posibil să avem o recesiune ușoară în acest an, afirmat luni, Adrian Codirlașu, președinte al Asociației CFA România, la o întâlnire cu presa.

‘Situația actuală este una complicată, chiar foarte complicată economic. Dacă ne uităm la partea internă, avem un deficit bugetar extrem de ridicat, cu presiuni să rămână la fel de ridicat, dacă nu sunt luate măsuri de consolidare fiscală, avem deficit de cont curent mare, iar dacă ne uităm la situația externă, avem un război la graniță și tocmai ce a pornit un război comercial. Deci mediul atât intern, cât și extern este dificil. În aceste condiții, riscul de recesiune aș spune că a crescut semnificativ. Deci e posibil să avem o recesiune ușoară în acest an. Ce ar putea schimba să ne ducă la o recesiune mai grea? Ar fi o retrogradare a României în categoria de rating nerecomandat investițiilor. Dacă ne uităm efectiv la fundamentele economice, ca cele două deficite, cel de cont curent și cel bugetar, acestea ne scot din categoria de rating recomandat investițiilor. În caz că suntem downgradați? Da, ne putem aștepta la la o recesiune severă, care vine la pachet și cu rate de dobândă mai mari și deprecierea leului’, a explicat Adrian Codirlașu.

Întrebat când am putea vedea mai clar dacă România se va confrunta cu o recesiune în acest an, el a afirmat că răspunsul ar putea veni în prima parte a acestuia an.

‘Ca cifre, când vom vedea prima cifră de PIB pentru trimestrul unu. Nu m-aș mira dacă ar fi ușor negativă, pentru că practic, până la alegeri, nu cred că investitorii vor face mari pași de a investi în România. Prin urmare, am putea vedea în prima jumătate de an această evoluție ușor negativă a economiei, iar după alegeri va conta pentru a ne ține acest rating cât de credibilă va fi politica fiscală a guvernului. Că va fi același guvern sau un nou guvern, dar va fi esențială credibilitatea politicii fiscale. Iarăși, ceea ce spun agențiile de rating, faptul că ne mențin în categoria de rating recomandat investițiilor, este tocmai faptul că sunt de membri ai Uniunii Europene și luăm banii europeni. Deci e esențial să luăm banii europeni și să rămânem cu politici proeuropene. Adică o virare către euroscepticism cred că cu siguranță ne va duce către rating nerecomandat investițiilor’, a mai declarat Adrian Codirlașu.

Bugetul pentru anul în curs este construit pe o creștere economică de 2,5% și un deficit bugetar de 7% din PIB.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA).