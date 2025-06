Creșterea taxelor. Să vedeți care-i buba!

Economistul Radu Georgescu arată că în timp ce politicienii din România discută de 3 săptămâni ce taxe să crească, alți politicieni din alte țări discută ce taxe să scadă. Economistul dă ca exemplu Germania.

”Politicienii din Germania au aprobat saptamana aceasta scutiri de taxe de 46 miliarde euro !!!

Ups

Pai ai nostri fac invers!!!

Explic mai jos

In perioada de crestere economica, politicienii din Germania au facut rezerve

Acum economia scade, iar politicienii dau drumul la rezerve pentru a ajuta economia

Adica au facut exact ce scrie in cartile de economie

In comparatie, in Romania, in perioada de crestere economica politicienii ne-au indatorat foarte mult

Au facut zero rezerve

Acum economia scade si ne pun sa platim taxe si mai mari

Politicienii din Romania nu citesc carti de economie?

Politicienii din Romania sunt ca greierele din poezia lui George Toparceanu

A venit iarna

Furnica ( Germania) nu vrea sa mai dea grăunțe greierului si au suspendat fondurile europene

Partea mai nasoala este ca nici romanii nu prea mai vor sa le dea si mai multe grăunțe

In curand vor fi greve si demonstratii”, a scris el pe pagina de Facebook.