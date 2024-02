Cristiano Bergodi, răspuns tăios pentru Gigi Becali

Acuzațiile lansate de patronul FCSB după meciul Rapid – FC Hermannstadt conform cărora în fotbalul românesc există în continuare „omenii“ între anumite echipe l-au scos din sărite pe tehnicianul Cristiano Bergodi. Antrenorul Rapidului a căutat să fie cât mai diplomat pe această temă, dar totuși tăios față de patronul FCSB, pe care vremea când, cu ani în urmă, era antrenor, a avut curajul să îl dea afară din vestiar.

„Nu comentez aceste lucruri. Sunt lucruri pe care le spune domnul Becali. Nu mă bag. Hermannstadt a jucat cum a trebuit să joace, cum a fost în acel moment forma lor. L-am auzit pe Dani Coman, că nu au jucat bine nici cu Petrolul.

Nu mă gândesc la omenii. Sunt lucruri care se spun în România. Eu, când am venit aici, în România, m-au întrebat jurnaliștii imediat ce înseamnă blat. Cu experiența mi-am dat seama.

Acum nu vorbesc de nimic. Cu omenii cu alte echipe, că se fac jocuri de culise în play-off. Domnul Becali poate să spună orice. Nu vedeți? Nu mă interesează, deloc. Mă enervează chestia asta. Poate el a vorbit la modul general. Dar noi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Am intrat puțin și acum știți cum se spune că Rapidul vine, vine, vine. De parcă le dă cineva în cap. Stăm liniștiți, să nu intrăm în declarații cu FCSB. Întotdeauna a fost așa. Domnul Becali vorbește în fiecare an. Exact aceleași declarații în fiecare an când începe play-off-ul. Eu sunt la Rapid și nu mă interesează dacă există omenie sau blaturi”.

Gigi Becali a declanșat un adevărat scandal după ce a vorbit la Digi Sport după meciul Rapid – FC Hermannstadt cu numeroase insinuări la adresa rezultatelor giuleștenilor din acest an, în care au cinci victorii din tot atâtea posibile.

„Nu cinci victorii că… nu are rost acum. Cinci victorii, alea trei puncte cu Mititelu cu prostii, cu Dinamo tot aşa, cu alţii tot aşa. Nu mă bag eu la omenie. Când e vorba de omenie, nu mă bag. Eu nu interprezez. Mulţi au vorbit de omenie. Din punctul meu de vedere, nu mai există omenie la fotbal. Eu râd când zic ei că e omenie. Eu nu cred în astea. Eu văd 7 puncte. FCSB, lider detaşat. Ce, 4 puncte nu sunt de ajuns? (n.r. după înjumătăţire). Noi jucăm ultimele două etape cu locul 5 şi locul 6. Eu vreau cu Mititelu, că nu face omenie. Nici Oţelul nu face omenie, nici Sepsi nu face. La Sepsi au demonstrat oamenii că nu fac omenie. Nu îi mai vreau pe cei de la Hermannastadt în playoff„.

Meciul Rapid – FC Hermannstadt (unde activează doi foști mari jucători ai giuleștenilor, Dani Coman președinte și Marius Măldărășanu antrenor) a fost câștigat de Rapid cu 2-0,