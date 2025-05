Criza de pe șantierul Damen. „Am găsit soluții”

Șantierul Naval 2 Mai din Mangalia are acum oportunități clare de dezvoltare pe termen lung, care să păstreze locurile de muncă ale oamenilor și șantierul funcțional, susține ministrul Economiei, Bogdan Ivan, după ce reprezentanții Sindicatului Navalistul au anunțat proteste în Capitală pentru ziua de vineri.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul de resort precizează că, în luna februarie a acestui an, i-a primit pe navaliști la Ministerul Economiei, a ascultat nemulțumirile reprezentanților sindicali și a discutat cu liderii companiilor implicate.

‘Prin acțiuni decisive, am găsit soluții concrete pentru a continua munca pe șantierul naval din Mangalia: peste 800 de angajați activi vor primi salariile în două tranșe: 60% din sumă va fi plătită în perioada 12-16 mai, iar restul de 40% la finalul lunii, între 26 și 30 mai. Am identificat 13 proiecte suplimentare de reparații navale, care vor începe de îndată, pentru a susține redresarea financiară a companiei – vom acoperi astfel costurile operaționale și vom asigura reluarea plăților restante începând cu luna august. Am semnat deja un contract de reparații pentru 4 nave portcontainer ale companiei Mediterranean Shipping Company, lider mondial în domeniul transportului maritim. Mâine dimineață, îi voi primi din nou la minister pe reprezentații sindicali. Avem acum oportunități clare de dezvoltare pe termen lung, care să păstreze locurile de muncă ale oamenilor și șantierul funcțional’, a scris Bogdan Ivan.

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) va organiza, vineri, două acțiuni de protest, în fața Ministerului Economiei și în fața Guvernului, în contextul agravării situației de la Damen Shipyards Mangalia (DSMa), cel mai mare șantier naval din România, conform unui comunicat al sindicaliștilor.

Navaliștii cer acțiuni urgente din partea statului român pentru redresarea șantierului naval din Mangalia, aflat în insolvență și cu activitatea suspendată temporar din iunie 2024.

La protestele programate în intervalul orar 11:30 – 13:30 la Ministerul Economiei și 13:30 – 15:00 la Guvern se estimează participarea a aproximativ 200 de persoane – membri de sindicat și salariați ai DSMa.

‘Scopul protestelor: transmiterea unui apel disperat către reprezentanții statului român pentru a interveni urgent în sprijinul acestui obiectiv strategic aflat în pragul colapsului. Contextul actual: activitatea șantierului este întreruptă de peste 11 luni (din iunie 2024); majoritatea angajaților se află în șomaj tehnic; drepturile salariale aferente ultimelor două luni nu au fost achitate; prima de Paște și alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă nu au fost acordate; salariile compensatorii pentru angajații disponibilizați au fost plătite doar parțial; doar o parte dintre angajații implicați în lucrări de reparații nave și cei delegați în alte șantiere navale din România au fost plătiți, și aceștia cu întârziere și parțial; există riscul ca nici în această lună și nici în lunile următoare să nu se poată achita salariile, în lipsa unor măsuri concrete de sprijin’, se menționează în comunicat.

SLN solicită de urgență plata integrală a salariilor restante și a drepturilor prevăzute în CCM, sprijin guvernamental real și imediat pentru finanțarea activității șantierului, încheierea unui nou contract de asociere cu un investitor serios și competent, elaborarea și aplicarea unei strategii clare pentru salvarea și relansarea acestui obiectiv strategic.