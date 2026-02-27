CTP: Miruță îmi amintește de Coldea

„Miruță are stomac de politician. Adică e capabil să înghită câte broaște e nevoie și în seara asta a dat o probă de înghițit broaște”, a explicat CTP.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seară reacțiile oferite de ministrul Apărării Radu Miruță la criticile venite după ce fostul șef al IPJ Gorj, Salvador Caragea, a fost numit administrator al UM Sadu. CTP crede că Miruță, deși își dorește să facă ceva în funcție, are „stomac de politican”. Gazetarul îl compară pe Salvador Caragea cu un scons.

„Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea. (…) Dl Coldea, când l-am întrebat ”cum a fost posibil să vă asociați cu un individ ca Sebastian Ghiță?”, mi-a spus ”dle Popescu, în meseria asta nu lucrez cu domnișoare de pension”. ”Atunci bine”, am răspuns și de atunci am încetat orice fel de discuție cu dl Coldea. Asta s-a întâmplat în 2010-2011-2012. Cam asta am văzut și la dl Miruță”, a explicat CTP la B1TV despre modul în care Miruță a justificat numirea făcută de Caragea.

Într-o intervenție anterioară pe post, Miruță a argumentat numirea lui Salvador Caragea, făcută de ministrul Economiei, nu de el, prin prisma studiilor și a anti-PSDismului afișat de fostul polițist. Cotidianul a descoperit rezumatul tezei de doctorat a lui Salvador Caragea, în care făcea predicții pentru 2008, deși a susținut teza în 2013.

„Polițistul lui Ponta”, așa cum îl descria USR-ista Clotilde Armand pe fostul comandant al IPJ Gorj Viorel Salvador Caragea, fost președinte al ecologiștilor gorjeni, fost membru USR pentru o singură zi și ulterior trecut prin AUR, a fost numit de ministrul Economiei Irineu Darău în fruntea fabricii de armament UM Sadu. Caragea a fost în cariera din MAI comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Cristian Tudor Popescu l-a caracterizat pe Salvador Caragea drept „scons” și a spus că acesta „pute prin ecran”.

„Cum a justificat numirea celui ins, Salvador Caragea, care… Zic și eu ceva. Dacă dvs și telespectatorii veți fi de acord, e bine, dacă nu veți fi, iarăși bine. Omul ăsta e un sconcs, pute pur și simplu prin ecran individul ăsta. Nu mai zic altceva! Las la o parte că are pensie specială și așa mai departe…”, a explicat CTP.

Gazetarul a vorbit și despre faptul că Miruță a declarat că Salvador Caragea este un anti-PSDist convins. CTP crede că un astfel de om nu poate asigura obiectivitatea în activitatea sa.

CTP: Miruță a dat o probă de înghițit broaște

„Dar a argumentat dl Miruță că-l pune acolo că e ghimpele în coasta PSD-ului. Omul are niște probleme personale cu PSD, se dușmănește cu PSD, are polițe de reglat cu PSD și asta e considerată o calitate! ”Domnule, ăsta e pornit pe PSD, îl pun în funcție!”.

Păi, cum poți să faci așa ceva? Omul ăsta e influențat. De unde știi că va acționa corect acolo și bazat pe date și pe adevăr, când el e condiționat de această ură pe care o are pe PSD, mărturisită prin toate acțiunile lui? Cum poți să faci așa ceva? (…)”

În final, Cristian Tudor Popescu a concluzionat că Miruță vrea să schimbe ceva în sistem. Totuși, CTP a remarcat și „stomacul tare” de care dă dovadă ministrul.

„Dar dl Miruță e un personaj energic, care cred că vrea să miște niște lucruri acolo, la Ministerul Apărării, dar are stomac de politician. Adică e capabil să înghită câte broaște e nevoie și în seara asta a dat o probă de înghițit broaște”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1TV.

  1. Miruta mai are putin si va fi inaintat general…din 1990 nici un ministru sau secretar de stat nu a fost numit daca nu era gradat al serviciilor,acoperit sau descoperit ..cel putin un turnator cu angajament si doasarul cuvenit ..despre ce vorbim..sistemul Andropov pus in opera de gaska KGB a lui Ilici Iliescu

