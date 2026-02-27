CTP: Miruță îmi amintește de Coldea

„Dl Miruță mi-a amintit de dl Coldea. (…) Dl Coldea, când l-am întrebat ”cum a fost posibil să vă asociați cu un individ ca Sebastian Ghiță?”, mi-a spus ”dle Popescu, în meseria asta nu lucrez cu domnișoare de pension”. ”Atunci bine”, am răspuns și de atunci am încetat orice fel de discuție cu dl Coldea. Asta s-a întâmplat în 2010-2011-2012. Cam asta am văzut și la dl Miruță”, a explicat CTP la B1TV despre modul în care Miruță a justificat numirea făcută de Caragea.

Într-o intervenție anterioară pe post, Miruță a argumentat numirea lui Salvador Caragea, făcută de ministrul Economiei, nu de el, prin prisma studiilor și a anti-PSDismului afișat de fostul polițist. Cotidianul a descoperit rezumatul tezei de doctorat a lui Salvador Caragea, în care făcea predicții pentru 2008, deși a susținut teza în 2013.

„Polițistul lui Ponta”, așa cum îl descria USR-ista Clotilde Armand pe fostul comandant al IPJ Gorj Viorel Salvador Caragea, fost președinte al ecologiștilor gorjeni, fost membru USR pentru o singură zi și ulterior trecut prin AUR, a fost numit de ministrul Economiei Irineu Darău în fruntea fabricii de armament UM Sadu. Caragea a fost în cariera din MAI comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Cristian Tudor Popescu l-a caracterizat pe Salvador Caragea drept „scons” și a spus că acesta „pute prin ecran”.

„Cum a justificat numirea celui ins, Salvador Caragea, care… Zic și eu ceva. Dacă dvs și telespectatorii veți fi de acord, e bine, dacă nu veți fi, iarăși bine. Omul ăsta e un sconcs, pute pur și simplu prin ecran individul ăsta. Nu mai zic altceva! Las la o parte că are pensie specială și așa mai departe…”, a explicat CTP.

Gazetarul a vorbit și despre faptul că Miruță a declarat că Salvador Caragea este un anti-PSDist convins. CTP crede că un astfel de om nu poate asigura obiectivitatea în activitatea sa.

CTP: Miruță a dat o probă de înghițit broaște

„Dar a argumentat dl Miruță că-l pune acolo că e ghimpele în coasta PSD-ului. Omul are niște probleme personale cu PSD, se dușmănește cu PSD, are polițe de reglat cu PSD și asta e considerată o calitate! ”Domnule, ăsta e pornit pe PSD, îl pun în funcție!”.

Păi, cum poți să faci așa ceva? Omul ăsta e influențat. De unde știi că va acționa corect acolo și bazat pe date și pe adevăr, când el e condiționat de această ură pe care o are pe PSD, mărturisită prin toate acțiunile lui? Cum poți să faci așa ceva? (…)”

În final, Cristian Tudor Popescu a concluzionat că Miruță vrea să schimbe ceva în sistem. Totuși, CTP a remarcat și „stomacul tare” de care dă dovadă ministrul.

„Dar dl Miruță e un personaj energic, care cred că vrea să miște niște lucruri acolo, la Ministerul Apărării, dar are stomac de politician. Adică e capabil să înghită câte broaște e nevoie și în seara asta a dat o probă de înghițit broaște”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1TV.