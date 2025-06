”Cu lacrimi în ochi”, Flavius și-a anunțat retragerea

”Cu lacrimi în ochi, pun punct unei etape din viața mea. Din păcate, astăzi (vineri, n. red.) am suferit un eșec dureros – pentru mine, pentru familia mea și pentru toți cei care mă urmăresc și m-au susținut. A fost o zi grea, dar și un moment de conștientizare. Pentru mine începe un nou capitol în box. Voi rămâne aproape de acest sport, dar pun stop carierei mele de luptător”, a transmis Biea într-un mesaj postat pe Facebook.

”Mi-am dat seama că atât a fost pentru mine. Vârsta, nivelul actual și mulți alți factori m-au făcut să iau această decizie. O fac cu inima frântă, cu lacrimi în ochi, dar știu că dacă aș continua, n-aș mai putea fi cu adevărat prezent lângă familia mea, lângă copiii mei. Trec la o altă etapă. Cred că 28 de ani de box și-au spus cuvântul. Îmi cer iertare tuturor că nu am reușit mai mult. Poate unii au avut așteptări mai mari de la mine, dar atât am putut. A venit momentul să am grijă de familia mea și de cei care au fost mereu alături de mine”, a mai spus Biea, fost campion mondial de juniori.

Flaviu Biea, care a obținut mai multe centuri de campion în boxul profesionist, a precizat că va rămâne alături de sportul cu mănuși, ca antrenor: ”Voi rămâne în lumea boxului ca antrenor, lângă noile generații. Dar pentru mine, ca sportiv, e finalul. Nu am vrut niciodată să termin așa, dar simt că am dat tot ce am avut. Zarurile au fost aruncate. Vreau să le mulțumesc tuturor: soției mele, familiei, părinților, prietenilor – fără voi, nu aș fi ajuns niciodată până aici. Îmi pare rău, poate puteam mai mult, dar gata mi-am agățat mănușile în cui. De mâine începe un alt capitol. Știu că împreună cu soția mea am făcut tot ce am putut, în condițiile pe care le-am avut și pe care ni le-am creat singuri. Dar e timpul să pun punct. Acum trebuie să fiu prezent pentru familie, prieteni, sală și pentru copiii care au nevoie de sprijin. Cu lacrimi în ochi închei cariera cu o înfrângere, dar o înfrângere care mă face om, tată, soț și mentor. Nu vreau să ajung să vorbesc singur pe stradă. Am o familie, soție, copii, părinți, prieteni și comunitatea Biea Boxing Gym – și trebuie să fiu acolo pentru ei. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care m-ați susținut de-a lungul anilor. Vă rog să mă iertați că nu am putut mai mult. Dar acum e timpul pentru un nou drum, o nouă misiune în viață”.

Flavius Biea a fost învins de britanicul Josh Kelly, prin KO în prima repriză a meciului desfășurat la categoria super welter, într-o gală profesionistă care a avut loc la Newcastle (Marea Britanie).

Într-un meci prevăzut pentru zece reprize, Kelly l-a surprins pe Biea (35 ani) cu o lovitură de stânga și l-a trimis la podea, iar arbitrul de ring a fost forțat să anunțe finalul luptei.

A fost a doua înfrângere din carieră pentru Biea (ambele înainte de limită), care are și 24 de victorii (12 KO) și care deține centurile WBC Latino la super welter și IBA World la mijlocie.

Biea a fost campion european și mondial de cadeți, în 2005, în 2006 a obținut titlul de campion european de juniori și a fost vicecampion mondial, iar în 2007 a devenit campion european de tineret.

În cariera profesionistă, Biea a obținut centura IBA Intercontinental la categoria welter în 2018, în 2019 a câștigat centura IBA Intercontinental la categoria super welter, pe care și-a apărat-o cu succes în 2021 și 2022, apoi, în 2023, a câștigat titlul IBA World la categoria mijlocie, iar în 2024 pe cel WBC Latino la categoria super welter.